Yargılama 14 Şubat’ta
FETÖ’nün ‘futboldaki yapılanmasına’ yönelik eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 'futboldaki yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkemeye gönderilen 92 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı ve kabulüne karar verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık İsmail Demiriz'in bu halinin devamına, hakkında yakalama kararı olan Arif Erdem'in infazının beklenilmesine karar verdi. İlk duruşma 14 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.
ARİF ERDEM FİRARİ
İddianamede şüpheli Arif Erdem'in firari olarak arandığı belirtilirken, şüpheli İsmail Demiriz'in tutukkluluk halinin devam ettiği, Uğur Tütüneker'in ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Tanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli eski futbolcular hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ARİF ERDEM FİRARİ
İddianamede şüpheli Arif Erdem'in firari olarak arandığı belirtilirken, şüpheli İsmail Demiriz'in tutukkluluk halinin devam ettiği, Uğur Tütüneker'in ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Tanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli eski futbolcular hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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