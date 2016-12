Dünya hayran kaldı

Özellikle Avrupa futboluna damga vurmuş Wesley Sneijder ve Samuel Eto'o'nun da organizasyonda yer alması nedeniyle Hollandalılar ve İngilizler, Şehitlere Saygı Maçı'na geniş yer ayırdılar. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde, "Wesley Sneijder ve arkadaşları, hayatını kaybeden polisleri birlikte selamladı" ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca Sneijder'in "Kendimi Türk gibi hissediyorum" sözlerine de geniş yer ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitlere Saygı Maçı'ndaki sözünü dün de tekrarladı, "Bu millet terörü bitirecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Canımız acıyor ama gereğini yapacağız. İstedikleri kadar terör estirsinler bu milleti asla bölemeyecekler. Biz bir ölürüz bin diriliriz."Şehitlere Saygı Macı için stadı dolduran herkese teşekkürler. En başta da bu maçı himayelerinde yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak, futbol camiası olarak statta yine birlik, beraberlik örneği verdik. Hele yabancı futbolcular, teknik adamların da bu gecede görev alması, bizimle birlikte olması, onların da bizimle birlik ve beraberlik örneği vermesi o gecenin en önemli mesajıydı anlayana! Hele o golden sonra 22 futbolcunun birlikte verdiği "Asker" selamı her şeyin özetiydi sanki.Ülke olarak çok sıkıntılı ve acılı günler yaşarken; birlikteliğimizi ve gücümüzü en coşkulu gösterdiğimiz yer stadyumdur. Bursaspor taraftarlarının dediği gibi; "Aramız bozuk olabilir ama kanımız bozuk değil" Vodafone Arena'da yerlisi-yabancısı, oyuncusu- teknik direktörü ve her renkten taraftar bir araya gelerek bunu bir kez daha ispatladılar. Gururla ve gözyaşları ile seyrettik.Yerli ve yabancı yıldızların bir araya geldiği maçta tüm dünyaya Türkiye'nin dil, din, ırk ayrımı yapmadığı bir ülke olduğunun mesajını verdik. Özellikle yabancı oyuncuların bu maça gösterdikleri ilgi muhteşemdi. Her yabancı oyuncu kendi ülkelerini temsil ederken adeta bir barış elçisi gibi davrandılar. Her gol sonrası kol kola girerek Şehitler Tepesi'ne selam verirken Türkiye'de mutlu olduklarının fotoğrafını yansıttılar. Yerli ve yabancı oyuncular ile teknik adamlar barış, dostluk ve sevginin gücünü tüm dünyaya yansıttılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu anlamlı futbol maçına katılan, destek olan, tribünleri dolduran herkese gönülden teşekkür ediyorum.Dünya denilen bu kürenin en güvenilir ülkeleri bizim gibi kenetlenmeyi bilenlerdir. Türkiye gibi ülkeler aynı zamanda emperyalist güçlerin en çok korktuğu ülkelerdir. Dört bir yandan bize saldırmaları sebepsiz değil. Biliyorlar ki Türkiye'ye diz çöktürebilirlerse dünya üzerindeki onlarca mazlum ülkelerin yüreklerine de korku düşürecekler. O nedenle onlar saldırdıkça biz daha çok kenetlenmeliyiz. Hem kendimiz hem tüm mazlumlar adına. Bu anlamda harika bir futbol organizasyonu ile tüm dost görünen düşmanlara en iyi mesajı verdik. Ve tüm mazlumlara bir kez daha umut olduk.Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği olan herkese teşekkürler.