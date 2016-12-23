Yıldızlar sahaya indi
Türkiye Ligi’nde oynayan yerli ve yabancı yıldız futbolcular Şehitlere Saygı maçında bir araya geldi. Vodafone Arena’da birlik beraberlik havası esti. Dev organizasyon vesilesiyle şehit aileleri için 50 milyon 630 bin TL toplandı. Şehit ailelerinin de izlediği maç öncesi Kuran-ı Kerim okundu.
BAKAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
DEMİRÖREN: OLAYLAR FUTBOL AİLESİNİ BİR ARAYA GETİRDİ
Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."
'VİCDANİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi. Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti: "Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."
İşte Yıldızlar Karması
Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, MusaMuhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)
Teknik direktörler
Tolu nay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:33
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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