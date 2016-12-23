Birlikte bitirecegiz

Şehitlere Saygı maçı öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birbirimize sarılacağız ve Allah’ın izniyle Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Arena'da düzenlenen "Yıldızlar Karması" dayanışma maçında konuştu. Erdoğan, "Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor" dedi.



"Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz" şeklinde konuştu. CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesin"in üstüne çıkaracağız" dedi.