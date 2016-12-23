 Bir olup bitireceğiz – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Bir olup bitireceğiz

    Bir olup bitireceğiz

    Şehitlere Saygı Maçı’na destek veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bunlar birliğimizin nişanesi olsun diyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir” dedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsının himayesinde düzenlenen 'Şehitlere Saygı Maçı' öncesi Vodafone Arena'da yaptığı konuşmada 'tek milleT' vurgusu yaptı. Erdoğan, "Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Önceki hafta sonu burada stadımızın üst tarafında, biri araçla, biri canlı bomba olarak 2 hain saldırı yaşadık. Beşiktaş- Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda 37'si polis, 44 şehit ve 238 yaralı verdik. Geçtiğimiz hafta sonu da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. 14 asker şehit oldu, 60 yaralı var. Önceki gece de Ankara'da Rus Elçi'si Karlov alçakça suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye'de El Bab'da 16 şehidimiz var, bunun karşılığında da bini aşkın DEAŞ'lıyı orada askerimiz ve ÖSO öldürdü" dedi.

    BAŞKA DEVLETİMİZ YOK
    Erdoğan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 1.5 yıla baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşıyoruz. Fakat şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu'da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok." Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda TFF, sponsor firmalara ve futbolculara teşekkür ederek, "Bütün bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

    POLİSLERLE TEK TEK SOHBET ETTİ
    Seremonide yer alan çocukları tek tek öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Anlamlı geceye tribünlerden tanıklık eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı 'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan'ın stada girişi sırasında tezahürat sesleri yükseldi.

    BİR ÖLÜRSEK, BİN DİRİLİRİZ
    Maç başlamadan önce terör saldırılarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. 37 arkadaşlarını Vodafone Arena yakınlarında şehit veren polisler, dimdik ayakta olduklarının mesajını verdiler. Karşılaşmadan önce tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için kurulan platformda Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Sneijder ve De Jong da asker ve polis kıyafetli miniklerle poz verip, Türk halkına destek oldular.

    ERDOĞAN, MAÇI ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARIYLA İZLEDİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehitlere Saygı Maçı'nı şeref tribününde şehit ve gazi aileleri ile birlikte izledi. Erdoğan karşılaşma sırasında şehit ve gazilerin yakınları ile sohbet edip, dertlerini dinledi. Karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi. Tüm takımlara gönül verenler bir oldu, ellerde sadece Türk bayrağı vardı. Maçın başlama vuruşunu Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdüğün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahaya inerek, futbolcular, polisler ve futbol adamlarıyla tokalaştı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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