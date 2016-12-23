Bir olup bitireceğiz
Şehitlere Saygı Maçı’na destek veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bunlar birliğimizin nişanesi olsun diyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir” dedi
BAŞKA DEVLETİMİZ YOK
Erdoğan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 1.5 yıla baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşıyoruz. Fakat şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu'da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok." Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda TFF, sponsor firmalara ve futbolculara teşekkür ederek, "Bütün bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.
POLİSLERLE TEK TEK SOHBET ETTİ
Seremonide yer alan çocukları tek tek öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Anlamlı geceye tribünlerden tanıklık eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan'ın stada girişi sırasında tezahürat sesleri yükseldi.
BİR ÖLÜRSEK, BİN DİRİLİRİZ
Maç başlamadan önce terör saldırılarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. 37 arkadaşlarını Vodafone Arena yakınlarında şehit veren polisler, dimdik ayakta olduklarının mesajını verdiler. Karşılaşmadan önce tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için kurulan platformda Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Sneijder ve De Jong da asker ve polis kıyafetli miniklerle poz verip, Türk halkına destek oldular.
ERDOĞAN, MAÇI ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARIYLA İZLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehitlere Saygı Maçı'nı şeref tribününde şehit ve gazi aileleri ile birlikte izledi. Erdoğan karşılaşma sırasında şehit ve gazilerin yakınları ile sohbet edip, dertlerini dinledi. Karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi. Tüm takımlara gönül verenler bir oldu, ellerde sadece Türk bayrağı vardı. Maçın başlama vuruşunu Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdüğün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahaya inerek, futbolcular, polisler ve futbol adamlarıyla tokalaştı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:03
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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