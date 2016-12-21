Yılın Oscarlarını Fotomaç ve A Spor topladı
Fotomaç yine ‘Yılın Spor Gazetesi’ ödülü ile kürsüye çıkarken; ‘Yılın Spor Kanalı’ ödülü ise A Spor’a verildi. Fotomaç’tan Sinan Vardar’ın ‘Yılın Spor Yazarı’ ödülünü aldığı gecede A Spor’dan ‘Takım Oyunu’ en iyi spor programı seçilirken; A Spor ve A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen de ‘Yılın Televizyoncusu’ ödülünü aldı.
VARDAR'DAN ANLAMLI JEST
Yılın Spor Yazarı ödülünü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in elinden alan Sinan Vardar ödülü tüm şehitler adına aldığını açıkladı.
A SPOR'UN "TAKIM OYUNU" ZİRVEDE
Serkan Korkmaz yönetimindeki 'Takım Oyunu' ekibi Erman Toroğlu, Evren Turhan ve Alp Pehlivan'a ödülü ünlü komedyen Yavuz Seçkin verdi. Diğer bütün ödüllerde olduğu gibi şehitler yine unutulmadı.
YILIN ÖDÜLÜ A SPOR'A
Vatan Şaşmaz, Haluk Çimen'in "Yılın televizyoncusu" ödülünü Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin'e verdi.
FOTOMAÇ VE A SPOR'A VERİLEN BASIN ÖDÜLLERİ:
-Yılın Spor Gazetesi - Fotomaç Gazetesi
-Yılın Spor Yazarı - Sinan Vardar / Fotomaç Gazetesi
-Yılın Spor Yazarı ve Televizyon Yorumcusu - Erman Toroğlu / Fotomaç, A Spor
-Yılın Televizyoncusu - Haluk Çimen / A Haber ve A Spor Genel Müdürü
-Yılın Spor Kanalı - A Spor
-Yılın Spor Programı - Takım Oyunu / A Spor
-Yılın Spor Yorumcusu - Alp Pehlivan / A Spor
GECENİN MİMARI NEDİM DELİBAŞ
15. Uluslararası Türkiye Spor Ödülleri'nde tam 43 dalda ödül verildi. Bu dev organizasyonu düzenleyen Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Şehitlere Saygı Gecesi'nde ödül alan spor adamlarını, spor medyası temsilcilerini ve sporcuları tebrik ediyoruz" dedi. Yılın Kadın Sporcusu ödülünü kazanan Kübra Dağlı'ya ödülünü Nedim Delibaş verdi.
İŞTE 15. TÜRKİYE SPOR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR:
1- Yılın Spor Adamı Özel Ödülü - Göksel Gümüşdağ - Kulüpler Birliği ve Başakşehirspor Kulüp Başkanı
2- Yılın Erkek Sporcusu - Taha Akgül
3- Yılın Kadın Sporcusu - Kübra Dağlı
4- Yılın Federasyonu - Basketbol Federasyonu
5- Yılın Spor Kulübü - Beşiktaş
6- Yılın Teknik Direktörü - Şenol Güneş - Beşiktaş
7- Yılın Hakemi - Cüneyt Çakır - FIFA Kokartlı Hakem
8- Altın Ayakkabı Özel Ödülü - Emre Belözoğlu Başakşehirspor
9- Yılın Erkek Basketbolcusu - Cedi Osman - Efes Pilsen
10- Yılın Kadın Basketbolcusu - Mehtap Karacabilen - Beşiktaş J.K
M.Yılmaz ŞENOL
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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