İnadına sevgi inadına barış
Terör saldırıları Türk futbolunu da kenetledi. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Süper Lig başkanları dün Şehitler Tepesi’ndeydi, hayatını kaybedenler için tek yürekti. Geliri şehit ailelerine bağışlanacak Yıldızlar Karması maçı için de bilgi verildi. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, kısa sürede 13.5 milyon TL toplandığını belirtti.
ORTAK NOKTAMIZ AY-YILDIZ
Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Bakan Kılıç, "Buradaki saldırının ardından bütün renklere gönül vermiş taraftarlar buraya el ele vererek geldi, birlik mesajı verdi. Spor camiası olarak birleştirici olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi ülkemizi, birliğimizi bölmek isteyenlere karşı seferberlik halindeyiz. Bu alçaklara karşı birlik ve beraberliğimizi göstermek zorundayız. Burada tarihi bir buluşma yapıyoruz. Her kulübün bir arması, rengi var. Ancak bunları bir kenara bırakarak beraber olmalıyız. Tüm kulüplerimizin formalarının üzerinde tek bir ortak nokta var. O da; ayyıldızlı bayrağımız. Bu bayrak altında olacağız" açıklamasında bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN STATTAKİ YERİNİ ALACAK
Yoğun programına rağmen Vodafone Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak Yıldızlar Karması dayanışma maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açıklandı. Elde edilecek tüm gelirin şehit ve gazi ailelerine bağışlanacağı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte birçok bakan ve milletvekilinin de yer alması bekleniyor.
DEVLET MİLLET EL ELE
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören az ve öz konuştu: "Futbol ailesi olarak birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'Devlet, millet el ele' sloganıyla maç yapılacak. Bu organizasyonun geliri, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, birlik ve beraberliğimizi bölemeyecek."
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TÜM HAİNLERLE BAŞA ÇIKACAĞIZ
Kulüpler Birliği ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, geliri şehit ailelerine bağışlanacak Yıldızlar Karması maçı için kısa sürede 13.5 milyon TL toplandığını açıkladı. Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Gümüşdağ şunları söyledi: "1 yıldır yaşadığımız şeyler kolay kolay unutulmayacak. İhanetle, terörle, içerideki ve dışarıdaki düşmanlarla başa çıkmanın bir tek yolu var."
SPONSORLARIN İLGİSİ BÜYÜK
"O da birliktelik ve Türk bayrağımızın altında toplanmak. Şehitler Tepesi'ne yaptığımız ziyarette birlik ve beraberlik resminin verilmesi, bence terör örgütlerini, içerideki ve dışarıdaki düşmanları çok rahatsız etti. Futbol ailesi olarak bunları rahatsız, huzursuz ve mutsuz etmeye mutabakat halindeyiz. Maça da yoğun talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi ile gelir şimdiden 13.5 milyon TL'yi buldu."
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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