Bu maça herkes davetli
“İmkanı olan herkesi bu özel ve önemli karşılaşmaya bekliyoruz. Gelenlerden memnuniyet duyarız.
EMANETLERİNİ KORUYACAĞIZ
Şehitlerin emanetlerinin korunması gerektiğinin de altını çizen Terim, "Bilinçli bir şekilde bu acıyı onurla sırtlayıp, elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Teröre inat, daha çok birlik ve beraberlik, acıları tedavi için daha çok sevgi için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının koordinesinde gerçekleşecek organizasyon aracılığıyla bu vatanı korumak adına şehit olanların emaneti olan ailelerinin yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak desteği hep birlikte sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin, duruşlarının yanında daha fazla olmalıyız" sözlerini sarfetti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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