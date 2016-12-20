Dünya yıldızları teröre karşı sahada
Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı yıldızlar, perşembe günü Vodafone Arena’da sahaya çıkacak. Geliri şehit ailelerine gidecek organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak...
Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı yıldızlardan teröre karşı mükemmel kenetlenme. Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla dayanışma maçı yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, futbol ailesinin, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında gösterdiği birlik ve beraberlik çerçevesinde düzenlenen karşılaşma, 22 Aralık Perşembe akşamı 'Yıldızlar Karması' adı altında oynanacak. Vodafone Arena'da 20.00'de başlayacak dayanışma maçında elde edilecek tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TFF ve Kulüpler Birliği koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Organizasyon kapsamında bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in katılacağı bir basın toplantısı yapılacak.
ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK
'Yıldızlar Karması' adı altında bir yapılacak dayanışma maçı şehit ailelerine destek ve moral vermeyi amaçlıyor. Dev organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı ifade edildi.
BUGÜN AÇIKLANIYOR
Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncuların katılacağı gösteri maçı Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak. Dayanışma karşılaşmasından elde edilecek tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacak. Konuyla ilgili bugün Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek basın toplantısı ise saat 12.00'de başlayacak.
ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK
'Yıldızlar Karması' adı altında bir yapılacak dayanışma maçı şehit ailelerine destek ve moral vermeyi amaçlıyor. Dev organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı ifade edildi.
BUGÜN AÇIKLANIYOR
Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncuların katılacağı gösteri maçı Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak. Dayanışma karşılaşmasından elde edilecek tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacak. Konuyla ilgili bugün Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek basın toplantısı ise saat 12.00'de başlayacak.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:51
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