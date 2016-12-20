Başkanlar Şehitler Tepesi’nde
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bugün İstanbul’da Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantı sonrası Şehitler Tepesi’ne yürünecek ve hain terör saldırılarında vefat eden şehitlerimiz anılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bugün İstanbul'da Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki kulüp başkanları ile bir araya gelecek. CVK Park Bosphorus Otel'de ilk olarak, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda 2016 yılı değerlendirmesi, olimpik sporcu altyapısına yönelik çalışmalar, amatör branşlara yönelik destekleme çalışmaları ve son zamanlarda yaşanan hain terör saldırılarının ardından spor müsabakalarında tribünlerde yaşanan birliğin sürmesi için yapılacak çalışmalar gündeme getirilecek.
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Toplantının ardından ise Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile kulüp başkanları, Şehitler Tepesi'ne yürüyerek Beşiktaş'ta Vodafone Arena'nın yanında düzenlenen terör katliamında vefat eden şehitlerimizi anacak. Bakan Kılıç, TFF 1. Lig takımlarının başkanları ile ise düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek ve bu ligde yaşanan sorunları ele alıp karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak.
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Toplantının ardından ise Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile kulüp başkanları, Şehitler Tepesi'ne yürüyerek Beşiktaş'ta Vodafone Arena'nın yanında düzenlenen terör katliamında vefat eden şehitlerimizi anacak. Bakan Kılıç, TFF 1. Lig takımlarının başkanları ile ise düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek ve bu ligde yaşanan sorunları ele alıp karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:38
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