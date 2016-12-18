Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet
“Beşiktaş’taki saldırı sonrası yüreklerimiz halen yanarken Kayseri’deki saldırı acımızı daha da artırdı. Bu hain örgütlere karşı, milli seferberlik ruhuyla birlikte mücadele edeceğiz"
TRABZON'DAN SESLENDİ
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de Trabzon'a geçti. Havaalanında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Trabzon'umuzda büyük bir açılış töreni var. Birçok açılış merasimlerini bu törende birleştirdik. Fakat bizi bu tür eylemler alıkoymayacak dedik. O yüzden buradayız. Bu millet, haçlı zihniyeti ile nasıl mücadele ettiyse bizler bu dar mevzide bunları rahatlıkla Allah'ın izniyle halledeceğiz."
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: BU MİLLET SİZDEN KORKMAZ
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Alayı gelsin' Bu millet sizden korkmaz, diz çökmez, pes etmez, yılmaz. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' Sırtımızı dağa değil, millete yaslıyoruz. Alçaklar; İşte Al-Yıldızlı bayrak burada. Yolumuzdan dönmeyiz. Cumhurbaşkanımız, bu ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alçakların tümüyle, milletimizle omuz omuza bir ve beraber olarak her türlü şer odağını yok etmeye hazırız. Bu alçakların önünde değil Rabbimizin önünde eğiliriz"
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: KAOS OLUŞMASINA İZİN VERMEYİZ
Sabırlı olacağız. Terörün istediği, kaos oluşturmak. Buna izin vermeyiz. Dünyanın en alçak, en hain eylem türü bu. 15 Temmuz'u başaramayanlar, bugün Türkiye'yi terörle yıldırmaya çalışıyor. Bunlara misliyle karşılık vereceğiz. Bu terör saldırıları bizim terörle mücadelemizdeki kararlılığımızı çok daha zirveye taşımaktadır. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:11
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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