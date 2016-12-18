 Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet

    Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet

    “Beşiktaş’taki saldırı sonrası yüreklerimiz halen yanarken Kayseri’deki saldırı acımızı daha da artırdı. Bu hain örgütlere karşı, milli seferberlik ruhuyla birlikte mücadele edeceğiz"

    , Kayseri'deki hain saldırı sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizin bulunduğu otobüsü hedef alan bir canlı bomba saldırısı yapılmıştır. Şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır. Beşiktaş'ta yaşanan hadise sonucu yüreklerimiz halen yanarken bu saldırı acımızı daha artırmıştır. Bu terör örgütlerine karşı milletimizle birlikte, milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün kavga etme günü değil 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleri çerçevesinde birlik olma, kardeş olma hep birlikte Türkiye olma günüdür" ifadelerini kullandı.



    TRABZON'DAN SESLENDİ
    Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de Trabzon'a geçti. Havaalanında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Trabzon'umuzda büyük bir açılış töreni var. Birçok açılış merasimlerini bu törende birleştirdik. Fakat bizi bu tür eylemler alıkoymayacak dedik. O yüzden buradayız. Bu millet, haçlı zihniyeti ile nasıl mücadele ettiyse bizler bu dar mevzide bunları rahatlıkla Allah'ın izniyle halledeceğiz."

    BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: BU MİLLET SİZDEN KORKMAZ
    Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Alayı gelsin' Bu millet sizden korkmaz, diz çökmez, pes etmez, yılmaz. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' Sırtımızı dağa değil, millete yaslıyoruz. Alçaklar; İşte Al-Yıldızlı bayrak burada. Yolumuzdan dönmeyiz. Cumhurbaşkanımız, bu ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alçakların tümüyle, milletimizle omuz omuza bir ve beraber olarak her türlü şer odağını yok etmeye hazırız. Bu alçakların önünde değil Rabbimizin önünde eğiliriz"

    İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: KAOS OLUŞMASINA İZİN VERMEYİZ
    Sabırlı olacağız. Terörün istediği, kaos oluşturmak. Buna izin vermeyiz. Dünyanın en alçak, en hain eylem türü bu. 15 Temmuz'u başaramayanlar, bugün Türkiye'yi terörle yıldırmaya çalışıyor. Bunlara misliyle karşılık vereceğiz. Bu terör saldırıları bizim terörle mücadelemizdeki kararlılığımızı çok daha zirveye taşımaktadır. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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