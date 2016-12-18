Beşiktaşlı Cenk Tosun böyle isyan etti: Allahsızlar
Alçak saldırıya spor dünyasından da öfke yağdı. Kartal’ın forveti “Sen gel bin yıl Orta Asya’da savaş, İstanbul’u fethet, Roma’ya diz çöktür. Sonra böyle arkadan vuran Allahsızlarla uğraş” dedi.
-Alex (F.Bahçeli eski futbolcu): Türkiye'yi seviyorum.
-Pascal Nouma (Beşiktaşlı eski futbolcu): Artık ne yazacağımı bilmiyorum, başımız sağ olsun
-Ceyhun Gülselam (Karabük): Hayatımın bir dönemini geçirdiğim Kayseri'de olanlar beni derinden sarstı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.
-Jordan Theodore (Banvit): Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
-Yasin Öztekin (G.Saray): Silahsız askerlere, saldıracak kadar korkaksınız, kahpesiniz, hainsiniz, şerefsizsiniz, kansızsınız.
-Ufuk Sarıca (Beşiktaş SJ): Acımız büyük, boğazımız düğümleniyor. Bölemeyeceksiniz.
-Oğulcan Çağlayan (Ç.Rizespor): Başaramayacaksınız ! Ateş yüreğimizde.
-Hasan Kabze (Sivasspor): Allah'ım yapanları Kahhar isminle kahreyle inşallah!!!
-TFF: Hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
-Türkiye Basketbol Federasyonu: Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz.
-Türkiye Voleybol Federasyonu: Yaşanan hain terör saldırısını lanetlerken, ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
-Mehmet Topal (F.Bahçe): İzne çıkan askerleri, okula giden öğrencileri, savunmasız insanları öldürecek kadar kalleşsiniz
-Cenk Tosun (Beşiktaş): Sen gel bin yıl Orta Asya'da savaş, İstanbul'u fethet, Roma'yı diz çöktür. Sonra böyle arkadan vuran Allahsızlarla uğraş.
-Musa Nizam (G.Antepspor): Mekanlarınız cennet olsun şehitlerim. Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Her zaman haykırarak söyleyeceğiz "NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"
-Gökhan Töre (West Ham United): Bu alçakça olayın arkasında kimler varsa Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun
-Ömer Toprak (Leverkusen): Başaramayacaksınız. Şehitler ölmez vatan bölünmez
-Moussa Sow (F.Bahçe): Dualarım, #Kayseri'deki saldırıda şehit olanlar ve yaralananlarla beraber
-Arda Turan (Barcelona): Kalleşliğiniz tescilli ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz
-Vincent Aboubakar (Beşiktaş): Yeter!
-Tuncay Şanlı (Sakarya Teknik Direktörü): Korkaksınız, kahpesiniz, hainsiniz, şerefsizsiniz, kansızsınız.
-Gökhan Gönül (Beşiktaş): Lanetlemeyi, kınamayı geçmişim artık. Geride kalan gözü yaşlı annelerin, babaların, çocukların ocaklarına ateş düşüren kalleşlere destek olanın da, sebep olanın da, göz yumanın da Allah bin belalarını tez zamanda verir inşallah.
-Işıl Alben (G.Saray): İzne çıkan askerleri savunmasız insanları öldüren kalleşler.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:41
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
Beşiktaşlı Cenk Tosun böyle isyan etti: Allahsızlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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