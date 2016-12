Beşiktaşlı Cenk Tosun böyle isyan etti: Allahsızlar

Kayseri'de dün sabah yaşanan, şehit ve yaralılar verdiğimiz hain saldırıya futbolcular, basketbolcular, tenisçiler, voleybolcular bir başka deyişle sporun her kesiminden tepki sesleri yükseldi. Spor camiası hain teröre böyle isyan etti... Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe): 2 sene ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, insanıyla can kardeş olduğum Kayseri'de askerimize yapılan alçak saldırının üzüntüsünü yaşıyorum. Lanet olsun terörün her türlüsüne.ürkiye'yi seviyorum.Artık ne yazacağımı bilmiyorum, başımız sağ olsunHayatımın bir dönemini geçirdiğim Kayseri'de olanlar beni derinden sarstı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Silahsız askerlere, saldıracak kadar korkaksınız, kahpesiniz, hainsiniz, şerefsizsiniz, kansızsınız.Acımız büyük, boğazımız düğümleniyor. Bölemeyeceksiniz.Başaramayacaksınız ! Ateş yüreğimizde.Allah'ım yapanları Kahhar isminle kahreyle inşallah!!!Hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz.Yaşanan hain terör saldırısını lanetlerken, ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.İzne çıkan askerleri, okula giden öğrencileri, savunmasız insanları öldürecek kadar kalleşsinizSen gel bin yıl Orta Asya'da savaş, İstanbul'u fethet, Roma'yı diz çöktür. Sonra böyle arkadan vuran Allahsızlarla uğraş.Mekanlarınız cennet olsun şehitlerim. Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Her zaman haykırarak söyleyeceğiz "NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"Bu alçakça olayın arkasında kimler varsa Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsunBaşaramayacaksınız. Şehitler ölmez vatan bölünmezDualarım, #Kayseri'deki saldırıda şehit olanlar ve yaralananlarla beraberKalleşliğiniz tescilli ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksinizYeter!Korkaksınız, kahpesiniz, hainsiniz, şerefsizsiniz, kansızsınız.Lanetlemeyi, kınamayı geçmişim artık. Geride kalan gözü yaşlı annelerin, babaların, çocukların ocaklarına ateş düşüren kalleşlere destek olanın da, sebep olanın da, göz yumanın da Allah bin belalarını tez zamanda verir inşallah.İzne çıkan askerleri savunmasız insanları öldüren kalleşler.