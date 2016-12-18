 Beşiktaşlı Cenk Tosun böyle isyan etti: Allahsızlar – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Beşiktaşlı Cenk Tosun böyle isyan etti: Allahsızlar

    Beşiktaşlı Cenk Tosun böyle isyan etti: Allahsızlar

    Alçak saldırıya spor dünyasından da öfke yağdı. Kartal’ın forveti “Sen gel bin yıl Orta Asya’da savaş, İstanbul’u fethet, Roma’ya diz çöktür. Sonra böyle arkadan vuran Allahsızlarla uğraş” dedi.

    Kayseri'de dün sabah yaşanan, şehit ve yaralılar verdiğimiz hain saldırıya futbolcular, basketbolcular, tenisçiler, voleybolcular bir başka deyişle sporun her kesiminden tepki sesleri yükseldi. Spor camiası hain teröre böyle isyan etti... Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe): 2 sene ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, insanıyla can kardeş olduğum Kayseri'de askerimize yapılan alçak saldırının üzüntüsünü yaşıyorum. Lanet olsun terörün her türlüsüne.




    -Alex (F.Bahçeli eski futbolcu): Türkiye'yi seviyorum.
    -Pascal Nouma (Beşiktaşlı eski futbolcu): Artık ne yazacağımı bilmiyorum, başımız sağ olsun
    -Ceyhun Gülselam (Karabük): Hayatımın bir dönemini geçirdiğim Kayseri'de olanlar beni derinden sarstı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.
    -Jordan Theodore (Banvit): Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
    -Yasin Öztekin (G.Saray): Silahsız askerlere, saldıracak kadar korkaksınız, kahpesiniz, hainsiniz, şerefsizsiniz, kansızsınız.
    -Ufuk Sarıca (Beşiktaş SJ): Acımız büyük, boğazımız düğümleniyor. Bölemeyeceksiniz.
    -Oğulcan Çağlayan (Ç.Rizespor): Başaramayacaksınız ! Ateş yüreğimizde.
    -Hasan Kabze (Sivasspor): Allah'ım yapanları Kahhar isminle kahreyle inşallah!!!




    -TFF: Hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
    -Türkiye Basketbol Federasyonu: Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz.
    -Türkiye Voleybol Federasyonu: Yaşanan hain terör saldırısını lanetlerken, ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

    -Mehmet Topal (F.Bahçe): İzne çıkan askerleri, okula giden öğrencileri, savunmasız insanları öldürecek kadar kalleşsiniz
    -Cenk Tosun (Beşiktaş): Sen gel bin yıl Orta Asya'da savaş, İstanbul'u fethet, Roma'yı diz çöktür. Sonra böyle arkadan vuran Allahsızlarla uğraş.
    -Musa Nizam (G.Antepspor): Mekanlarınız cennet olsun şehitlerim. Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Her zaman haykırarak söyleyeceğiz "NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"
    -Gökhan Töre (West Ham United): Bu alçakça olayın arkasında kimler varsa Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun
    -Ömer Toprak (Leverkusen): Başaramayacaksınız. Şehitler ölmez vatan bölünmez
    -Moussa Sow (F.Bahçe): Dualarım, #Kayseri'deki saldırıda şehit olanlar ve yaralananlarla beraber
    -Arda Turan (Barcelona): Kalleşliğiniz tescilli ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz
    -Vincent Aboubakar (Beşiktaş): Yeter!
    -Tuncay Şanlı (Sakarya Teknik Direktörü): Korkaksınız, kahpesiniz, hainsiniz, şerefsizsiniz, kansızsınız.
    -Gökhan Gönül (Beşiktaş): Lanetlemeyi, kınamayı geçmişim artık. Geride kalan gözü yaşlı annelerin, babaların, çocukların ocaklarına ateş düşüren kalleşlere destek olanın da, sebep olanın da, göz yumanın da Allah bin belalarını tez zamanda verir inşallah.
    -Işıl Alben (G.Saray): İzne çıkan askerleri savunmasız insanları öldüren kalleşler.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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