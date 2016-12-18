4 büyükler tek yürek

Galatasaray: 17 Aralık sabahına kalleş saldırı haberiyle uyandık. Çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan alçak ve hain terör eylemini kınıyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kalleş saldırı bizleri birlikte yaşama kararlılığımızdan, vatanın bölünmez bütünlüğünden geri döndürmeyecektir.



Fenerbahçe: Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşların yoğun olarak bulunduğu halk otobüsüne, bomba yüklü bir araçla yapılan terörist saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 askerimizin şehit olduğu, 48 askerimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hain saldırıyı lanetliyor; terörün ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacağı gerçeğini bir kez daha yineliyoruz.



Beşiktaş: Şehitler Tepesi'ndeki hain bombalı terör saldırısının yaraları sarılırken, şimdi de Kayseri'deki hain terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Nefretle lanetliyoruz. Alçakca yapılan, hainlikte sınır tanımayan teröre karşı, milletimiz birliktedir ve dimdik ayaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileriz.



Trabzonspor: Yapılan hain saldırıyı lanetliyoruz.



SAYGI DURUŞU VAR, MÜZİK YOK

TFF, Kayseri'deki alçak saldırı sonrası tüm maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Federasyondan yapılan duyuruda bu hafta oynanacak karşılaşmalarda müzik yayını yapılmayacağı belirtilirken isteyen kulüplerin kollarına siyah bant takabileceği de kaydedildi.