4 büyükler tek yürek
Fenerbahçe: Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşların yoğun olarak bulunduğu halk otobüsüne, bomba yüklü bir araçla yapılan terörist saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 askerimizin şehit olduğu, 48 askerimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hain saldırıyı lanetliyor; terörün ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacağı gerçeğini bir kez daha yineliyoruz.
Beşiktaş: Şehitler Tepesi'ndeki hain bombalı terör saldırısının yaraları sarılırken, şimdi de Kayseri'deki hain terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Nefretle lanetliyoruz. Alçakca yapılan, hainlikte sınır tanımayan teröre karşı, milletimiz birliktedir ve dimdik ayaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileriz.
Trabzonspor: Yapılan hain saldırıyı lanetliyoruz.
SAYGI DURUŞU VAR, MÜZİK YOK
TFF, Kayseri'deki alçak saldırı sonrası tüm maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Federasyondan yapılan duyuruda bu hafta oynanacak karşılaşmalarda müzik yayını yapılmayacağı belirtilirken isteyen kulüplerin kollarına siyah bant takabileceği de kaydedildi.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:09
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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