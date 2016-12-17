Çolak, Ordu'da kendi adını taşıyan futbol akademisini ziyaret ederek, öğrenci ve velilerle sohbet etti. Tanju Çolak, çocukların eğitimlerine ilişkin aileleri ve akademi görevlilerinden bilgi aldı.

Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık ile Altınordu İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Acu'nun da katıldığı etkinlikte öğrenciler ve aileleri, Çolak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çolak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşanan terör saldırısını üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Çolak, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Vatana sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Çolak, "Başka bir memleketim yok. Bu vatan benim memleketim. Bu vatanın var olması, ayakta durabilmesi için bir birey olarak elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Devletimin yanındayım. Devletime sahip çıkacağım." dedi.

En çok ailelerin içinin yandığına dikkati çeken Çolak, şunları kaydetti:

"Allah sabırlar versin. Gerçekten bu süreç herkes için zor ama bunlar da geçecek. Bunlara karşı tek vücut, tek ses olmalıyız. Sokaklara çıkıp haykırmalıyız, bağırmalıyız. Tepkimizi koymalıyız. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Gereken cevabı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk devleti en kısa sürede bu hainlere verecektir."