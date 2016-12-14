TFF’den anlamlı destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün önemli bir karar aldı. Federasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 milyon TL bağış yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi oynanan Beşiktaş-Bursa maçı sonrası yapılan saldırının ardından bu kararı alan TFF, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra, tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletilecek" ifadelerini kullandı.