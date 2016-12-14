Teröre karşı tek yürek
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli spor adamları Fotomaç ve A Spor’un medya sponsorluğunda ‘Şehitlere Saygı Gecesi’nde bir araya gelecek. 19 Aralık’taki ödül töreni A Spor’dan yayınlanacak.
Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Hain saldırı bizi birbirimize eskisinden daha da sıkı bağladı. Törene ödül almamasına rağmen 18 federasyon da katılacağını bildirdi. Sporumuzun ünlü isimleri bu gecede aramızda olarak Türk halkının nasıl kenetlendiğini dosta düşmana gösterecek" dedi.
YÖNETİCİLER İŞBAŞINDA
Fotomaç ve A Spor'un medya sponsorluğunda düzenlenecek ve A Spor'dan naklen yayınlanacak geceye İstanbul Valisi Vasip Şahin, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olimpiyat Şampiyonu Kübra Dağlı ve Taha Akgül, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ali Koç gibi isimlerin yanı sıra sürpriz yıldızlar da katılacak.
Chelsea'nin kaptanlarından Obi Mikel, F.Bahçe'nin eski oyuncusu Anelka, Hollandalı teknik adam Jimmy Floyd Hasselbaink de geceye katılacak. Hain saldırı sonrasında yaptığı açıklama ile Türk halkının gönlünde taht kuran West Ham United'in hocası Bilic'i de onur konuğu olarak davet ettiklerini belirten Delibaş, "Ödül töreninde tüm spor camiası birlik mesajı vererek teröre lanet okuyacağız" dedi.
Yılmaz ŞENOL
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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