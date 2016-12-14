 Teröre karşı tek yürek – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Teröre karşı tek yürek

    Teröre karşı tek yürek

    Türkiye’nin ve dünyanın en önemli spor adamları ve ’un medya sponsorluğunda ‘Şehitlere Saygı Gecesi’nde bir araya gelecek. 19 Aralık’taki ödül töreni A Spor’dan yayınlanacak.

    Spor camiası, 19 Aralık Pazartesi günü teröre karşı tek yürek olacak.Türkiye ve dünyanın en önemli spor adamları ve 'un medya sponsorluğunda, 15. Türkiye Spor Ödülleri Töreni'nde 'birlik ve beraberlik' mesajları verip terörü lanetlemeye hazırlanıyor. Bomonti Hilton'da yapılacak olan ve adı, "Şehitlere Saygı Gecesi" olarak değiştirilen törende sporun önde gelen isimleri yer alacak.

    Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı , "Hain saldırı bizi birbirimize eskisinden daha da sıkı bağladı. Törene ödül almamasına rağmen 18 federasyon da katılacağını bildirdi. Sporumuzun ünlü isimleri bu gecede aramızda olarak Türk halkının nasıl kenetlendiğini dosta düşmana gösterecek" dedi.

    YÖNETİCİLER İŞBAŞINDA
    Fotomaç ve A Spor'un medya sponsorluğunda düzenlenecek ve A Spor'dan naklen yayınlanacak geceye İstanbul Valisi Vasip Şahin, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olimpiyat Şampiyonu Kübra Dağlı ve Taha Akgül, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ali Koç gibi isimlerin yanı sıra sürpriz yıldızlar da katılacak.

    Chelsea'nin kaptanlarından Obi Mikel, F.Bahçe'nin eski oyuncusu Anelka, Hollandalı teknik adam Jimmy Floyd Hasselbaink de geceye katılacak. Hain saldırı sonrasında yaptığı açıklama ile Türk halkının gönlünde taht kuran West Ham United'in hocası Bilic'i de onur konuğu olarak davet ettiklerini belirten Delibaş, "Ödül töreninde tüm spor camiası birlik mesajı vererek teröre lanet okuyacağız" dedi.


    Yılmaz ŞENOL
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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