 Umut Bulut, Beşiktaş'ta dua etti – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    , 'ta dua etti

    Umut Bulut, Beşiktaş'ta dua etti

    ’nda yarın ile karşılaşacak olan heyeti, Beşiktaş’ta geçtiğimiz gün gerçekleşen hain terör saldırısının olduğu yere gitti. Sarı-kırmızılı heyette, babasını terör saldırısında kaybeden Kayserisporlu futbolcu da yer aldı.

    'nda çarşamba günü ile karşılaşacak olan , İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısının gerçekleştiği noktaya giden Kayserispor heyeti, hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmayarak, saldırının gerçekleştiği noktada dua etti. Sarı-kırmızılı heyette, Ankara Kızılay'daki terör saldırısında babası Kemal Bulut'u kaybeden da yer aldı.

    BULUT: "İNŞALLAH BU OLAYLAR SON BULUR"
    Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, burada yaptığı açıklamada, "Aslında sözün bittiği yer. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, şehitlerimize rahmet diliyorum. İnşallah bu olaylar son bulur. Çünkü gerçekten ocaklar yanıyor. Tabii ki vatanımız, milletimiz herkes çok üzülüyor ama devletimiz gereken mücadeleyi veriyor. İnşallah hep birlik beraberlik içinde olacağız. Biz buraya gelerek, en azından bu duygu düşünceye vesile olduğumuzu düşünüyorum. Vatanımıza, milletimize Allah zeval vermesin. İnşallah bu olaylar son bulur" dedi.

    YILDIZ: "BU HAİN EMELLER KESİNLİKLE AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKTIR"
    Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız ise, "Kayserispor Kulübü olarak yarın oynayacağımız Beşiktaş maçı için buradayız. Burada hain ve kalleş saldırı neticesinde şehit olan emniyet güçleri ve sivil vatandaşlarımızı anmak için burada bulunuyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun. Bu hain emeller kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaktır. Devletimiz onlara her zaman gerekli cevabı verecek güçtedir" diye konuştu.

    Sarı-kırmızılı heyet, edilen dua sonrası konaklayacağı otele geçti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut Bulut, Beşiktaş'ta dua etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.