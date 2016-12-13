Türkiye tek yürek
Şehitlerimizin acısı yüreğimizde, gazilerimizin hüznü kalbimizde. Ancak her zamanki gibi dimdik ayaktayız. İşte yine ‘TEK YÜREK’ olduk. Hainlere cevabımız net: 'Türkiye diz çökmez; bizi bölemezsiniz'
Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçın ardından hain terör örgütünün dış mihrakların desteğiyle patlattığı bombalar 44 vatan evladımızı aramızdan aldı. Meydanı boş sanan alçaklar bizi korkutacaklarını, yıldıracaklarını, sindireceklerini sandılar. Ancak yanıldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün mesajı vermişti: "Biz şehadet makamını şereflerin en yücesi olarak kabul ederiz. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan planlıyorlarsa biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Bunları yapanlar bedelini de en ağır şekilde ödeyecekler."
'VATAN SANA CANIM FEDA'
Türkiye'yi üzen saldırı sonrası 80 milyon yine 'tek yürek' oldu. Beşiktaşlısı, Bursasporlusuyla, Fenerlisi, Cimbomlusuyla barıştı. Herkes omuz omuza "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sloganının altında birleşti. Spor camiası da futbolcusu, basketçisi, voleybolcusu, okçusu tüm fertleriyle hain saldırıya karşı durdu. Tribünler "Vatan sana canım feda" tezahüratlarıyla inlerken taraftarlar görevlerinin başındaki Çevik Kuvvet'e yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Sözün özü Türk milleti "POLİSİMİZİN YANINDAYIZ" diyerek bir ölüp, bin dirildiğini dosta düşmana bir kez daha gösterdi.
ÇALHANOĞLU: BAYRAK İNMEZ
Kariyerini Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, hain saldırıda şehit düşen polisimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi. Yıldız oyuncu ardından "Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna" eseriyle bilinen Mustafa Yıldızdoğan'ın bir başka değerli parçasını paylaştı: Ezan dinmez diyen Bayrak inmez diyen Şehit ölmez diyen birileri var.
TRABZONSPOR'DAN MUHTEŞEM FORMA
Karadeniz Fırtınası vatan, millet aşkını bir kez daha gösterdi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanacak maç için özel forma hazırladı. Bordo-mavililerin formasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amblemi olacak. Ayrıca futbolcular da seremoniye polis kepleri ile çıkacak. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Şehit düşen polislerimizin aziz hatırasına maça beyaz formamızla çıkacağız. Emniyetimizin amblemi formalarımızın göğüs kısmanda yer alacak. Bizler, vatanı ve milleti için göğüs göğüse çarpışmaktan geri durmayan polislerimizin hatırasını o gün göğsümüzde taşıyacağız" denildi.
ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE
Alçak saldırıda hayatını kaybeden yiğitlerimizi dün son yolculuklarına uğurladık.
Vefa Karakurdu (40)
Berkay Akbaş (19)
Hüseyin Akyüz (23)
-Talisca (Beşiktaş): Geçmiş olsun Türkiye
-Demba Ba (Shenhua): Tüm kalbim ve dualarım o insanlarla.
-Mevlüt Erdinç (Metz): Çok üzücü. İstanbul'da gerçekleşen hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. -Sow (F.Bahçe): Wallah çok üzgünüm.
-Ümit Özat (G.Birliği): Bu alçak saldırıyı gerçekleştirenler şunu bilsinler ki ne vatanımızı bölebilirler ne de bayrağımızı indirebilirler.
TÜRKOĞLU ÖNDER OLDU BASKETÇİLER KENETLENDİ
Hidayet Türkoğlu (TBF Başkanı): Spor bize hep bir arada, omuz omuza durmayı öğretti. Bu kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz. Polisimizin yanındayız. Caleeb Green (Trabzon MP): Dualarımız Türkiye ile. Can Maxim Mutaf (Banvit): Spor bize hep bir arada omuz omuza olmayı öğretti. Kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz. Muratcan Güler (Beşiktaş SJ): Omuz omuzayız, polisimizin yanındayız. Işıl Alben (G.Saray): Spor bize omuz omuza olmayı öğretti. Polisimizin yanındayız.
İŞTE BİZDEN BİRİ HELAL SANA ŞOTA
İstanbul'da yaşamını yitiren ve yaralanan polislerimiz için Trabzonspor'un eski futbolcu ve futbolcu Şota Arveladze'den anlamlı destek geldi. İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını çalıştıran Şota Arveladze "Bugüne kadar siz bana destek oldunuz. Şimdi sıra bende. Polisimin yanındayım. Ülkemin yanındayım" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP: TÜM GELİRİMİZ ŞEHİTLERE
Süper Lig ekibi Gaziantepspor'dan örnek davranış. Güneydoğu temsilcisinin başkanı İbrahim Kızıl, sezon sonuna kadar iç sahada oynayacakları maçlarda elde edecekleri tüm geliri şehit ailelerine bağışlayacaklarını açıkladı. Kızıl, "Hiçbir terör örgütü, hiçbir hain yapılanma, hiçbir üst akıl, hiçbir siyonist düşünce devletimizin, milletimizin sabrını sınamasın. Bu vatan ilelebet yaşayacaktır. Dünyanın en sorumlu bölgesinde tek güç Türkiye'dir. Bundan sonra gelirlerimiz şehitlere" dedi.
'BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞIZ'
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Beşiktaşlı idareciler ile görüşüp özel bir maç yapmak istediklerini söyledi. Ay "Geliri şehitlerimize bırakılmak üzere bir organizasyon düzenleyeceğiz. Şehitlerimize maddi-manevi ne gereği yapacağız" diye konuştu. Ay, şehit kanlarıyla bu toprakları kazandıklarını hatırlatıp seve seve canlarını verebileceklerini söyledi.
'BÖLEMEZSİNİZ, AYIRAMAZSINIZ! BİRLİKTE GÜZEL TÜRKİYE...'
Drogba da terör saldırısına sessiz kalmadı. G.Saray eşofmanı giyen Fildişili yıldız, asker selamı vererek paylaştığı fotoğrafın altına, "Bölemezsiniz, ayıramazsınız! Birlikte güzel Türkiye..." mesajını yazdı.
SOW, GALATASARAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ
Tam bir Türkiye aşığı olan Fenerbahçeli Moussa Sow'dan ayakta alkışlanacak davranış. Kanarya'nın yıldızı, Galatasaray resmi hesabının paylaştığı Yasin'in polislere sarıldığı fotoğrafı beğendi. Bir kez daha gönülleri fethetti.
COLİN KAZIM'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Colin Kazım, İstanbul'daki hain saldırı sonrası paylaştığı fotoğrafla 'dünya düzenini' gözler önüne serdi. Kazım'ın fotoğrafının alt metninde terör saldırısı Avrupa'da olunca herkesin kenetlendiğini, Türkiye'de olunca yalnız bırakıldığımız anlatılıyor.
AĞLATAN KARİKATÜR
Hain saldırına hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu için hazırlanan bu karikatür duygulandırdı. Karikatürde Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba, Tunç Uncu'yu gökyüzünde karşılıyor ve "Erken geldin be evlat" diyor.
WEMBLEY KIRMIZI-BEYAZ
Beşiktaş'ta Çevik Kuvvete yapılan saldırı sonrası dünyanın en ünlü stadı kırmızı-beyaza büründü. Londra'daki Wembley Stadı'nın kemeri bayrağımızın renklerine dönüştürüldü. İngiltere Futbol Federasyonu "Wembley'in kemeri saygımızı ve acıları paylaştığımızı belirtmek üzere kırmızı" denildi.
'VATAN SANA CANIM FEDA'
Türkiye'yi üzen saldırı sonrası 80 milyon yine 'tek yürek' oldu. Beşiktaşlısı, Bursasporlusuyla, Fenerlisi, Cimbomlusuyla barıştı. Herkes omuz omuza "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sloganının altında birleşti. Spor camiası da futbolcusu, basketçisi, voleybolcusu, okçusu tüm fertleriyle hain saldırıya karşı durdu. Tribünler "Vatan sana canım feda" tezahüratlarıyla inlerken taraftarlar görevlerinin başındaki Çevik Kuvvet'e yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Sözün özü Türk milleti "POLİSİMİZİN YANINDAYIZ" diyerek bir ölüp, bin dirildiğini dosta düşmana bir kez daha gösterdi.
ÇALHANOĞLU: BAYRAK İNMEZ
Kariyerini Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, hain saldırıda şehit düşen polisimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi. Yıldız oyuncu ardından "Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna" eseriyle bilinen Mustafa Yıldızdoğan'ın bir başka değerli parçasını paylaştı: Ezan dinmez diyen Bayrak inmez diyen Şehit ölmez diyen birileri var.
TRABZONSPOR'DAN MUHTEŞEM FORMA
Karadeniz Fırtınası vatan, millet aşkını bir kez daha gösterdi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanacak maç için özel forma hazırladı. Bordo-mavililerin formasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amblemi olacak. Ayrıca futbolcular da seremoniye polis kepleri ile çıkacak. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Şehit düşen polislerimizin aziz hatırasına maça beyaz formamızla çıkacağız. Emniyetimizin amblemi formalarımızın göğüs kısmanda yer alacak. Bizler, vatanı ve milleti için göğüs göğüse çarpışmaktan geri durmayan polislerimizin hatırasını o gün göğsümüzde taşıyacağız" denildi.
ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE
Alçak saldırıda hayatını kaybeden yiğitlerimizi dün son yolculuklarına uğurladık.
Vefa Karakurdu (40)
Berkay Akbaş (19)
Hüseyin Akyüz (23)
-Talisca (Beşiktaş): Geçmiş olsun Türkiye
-Demba Ba (Shenhua): Tüm kalbim ve dualarım o insanlarla.
-Mevlüt Erdinç (Metz): Çok üzücü. İstanbul'da gerçekleşen hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. -Sow (F.Bahçe): Wallah çok üzgünüm.
-Ümit Özat (G.Birliği): Bu alçak saldırıyı gerçekleştirenler şunu bilsinler ki ne vatanımızı bölebilirler ne de bayrağımızı indirebilirler.
TÜRKOĞLU ÖNDER OLDU BASKETÇİLER KENETLENDİ
Hidayet Türkoğlu (TBF Başkanı): Spor bize hep bir arada, omuz omuza durmayı öğretti. Bu kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz. Polisimizin yanındayız. Caleeb Green (Trabzon MP): Dualarımız Türkiye ile. Can Maxim Mutaf (Banvit): Spor bize hep bir arada omuz omuza olmayı öğretti. Kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz. Muratcan Güler (Beşiktaş SJ): Omuz omuzayız, polisimizin yanındayız. Işıl Alben (G.Saray): Spor bize omuz omuza olmayı öğretti. Polisimizin yanındayız.
İŞTE BİZDEN BİRİ HELAL SANA ŞOTA
İstanbul'da yaşamını yitiren ve yaralanan polislerimiz için Trabzonspor'un eski futbolcu ve futbolcu Şota Arveladze'den anlamlı destek geldi. İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını çalıştıran Şota Arveladze "Bugüne kadar siz bana destek oldunuz. Şimdi sıra bende. Polisimin yanındayım. Ülkemin yanındayım" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP: TÜM GELİRİMİZ ŞEHİTLERE
Süper Lig ekibi Gaziantepspor'dan örnek davranış. Güneydoğu temsilcisinin başkanı İbrahim Kızıl, sezon sonuna kadar iç sahada oynayacakları maçlarda elde edecekleri tüm geliri şehit ailelerine bağışlayacaklarını açıkladı. Kızıl, "Hiçbir terör örgütü, hiçbir hain yapılanma, hiçbir üst akıl, hiçbir siyonist düşünce devletimizin, milletimizin sabrını sınamasın. Bu vatan ilelebet yaşayacaktır. Dünyanın en sorumlu bölgesinde tek güç Türkiye'dir. Bundan sonra gelirlerimiz şehitlere" dedi.
'BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞIZ'
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Beşiktaşlı idareciler ile görüşüp özel bir maç yapmak istediklerini söyledi. Ay "Geliri şehitlerimize bırakılmak üzere bir organizasyon düzenleyeceğiz. Şehitlerimize maddi-manevi ne gereği yapacağız" diye konuştu. Ay, şehit kanlarıyla bu toprakları kazandıklarını hatırlatıp seve seve canlarını verebileceklerini söyledi.
'BÖLEMEZSİNİZ, AYIRAMAZSINIZ! BİRLİKTE GÜZEL TÜRKİYE...'
Drogba da terör saldırısına sessiz kalmadı. G.Saray eşofmanı giyen Fildişili yıldız, asker selamı vererek paylaştığı fotoğrafın altına, "Bölemezsiniz, ayıramazsınız! Birlikte güzel Türkiye..." mesajını yazdı.
SOW, GALATASARAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ
Tam bir Türkiye aşığı olan Fenerbahçeli Moussa Sow'dan ayakta alkışlanacak davranış. Kanarya'nın yıldızı, Galatasaray resmi hesabının paylaştığı Yasin'in polislere sarıldığı fotoğrafı beğendi. Bir kez daha gönülleri fethetti.
COLİN KAZIM'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Colin Kazım, İstanbul'daki hain saldırı sonrası paylaştığı fotoğrafla 'dünya düzenini' gözler önüne serdi. Kazım'ın fotoğrafının alt metninde terör saldırısı Avrupa'da olunca herkesin kenetlendiğini, Türkiye'de olunca yalnız bırakıldığımız anlatılıyor.
AĞLATAN KARİKATÜR
Hain saldırına hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu için hazırlanan bu karikatür duygulandırdı. Karikatürde Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba, Tunç Uncu'yu gökyüzünde karşılıyor ve "Erken geldin be evlat" diyor.
WEMBLEY KIRMIZI-BEYAZ
Beşiktaş'ta Çevik Kuvvete yapılan saldırı sonrası dünyanın en ünlü stadı kırmızı-beyaza büründü. Londra'daki Wembley Stadı'nın kemeri bayrağımızın renklerine dönüştürüldü. İngiltere Futbol Federasyonu "Wembley'in kemeri saygımızı ve acıları paylaştığımızı belirtmek üzere kırmızı" denildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Türkiye tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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