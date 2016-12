Taraftar grupları Şehitler Tepesi'nde buluştu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan taraftarlar, terör saldırısının meydana geldiği Vodafone Arena'nın yakınına gelerek, şehitler anısına karanfil bıraktı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Köyiçi'nde toplanarak yürürken, Galatasaraylılar ise Galatasaray Lisesi önünden saldırının olduğu noktaya hareket etti. Bazı Bursasporlu taraftarlar da Köyiçi'nde Beşiktaşlılara katılarak protestoda yer aldı. Protesto eylemine ayrıca Fenerbahçeli, Karşıyakalı, Göztepeli taraftarlar da katıldı.





Yürüyüş boyunca şehitleri anan binden fazla taraftar, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Saldırının olduğu noktada İstiklal Marşı okuyan taraftarlar, şehitler için dua etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de sarı-kırmızılı taraftarlarla gelerek, şehitler anısına karanfil bıraktı.

Beşiktaşlı taraftarlar adına basın mensuplarına açıklamada bulunan Ayhan Güner, taraftarlar olarak hain saldırıyı unutmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu üzüntülü, vahim olaydan dolayı şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her renkten insan bir araya geldik. Teselliyi birbirimizde arıyoruz. Buranın adı beleş tepe ama vatanın hiçbir toprağı beleş değildir. Burada şehitlerimiz var. Hiçbir toprağımız bedava değildir. Her yerde can verecek insanlarımız, taraftarlarımız, polislerimiz, askerlerimiz var. Bir arada acılarımızı sarıyoruz. Bursalısı, Fenerlisi, Karşıyakalısı, Göztepelisi, Eskişehirlisi, Galatasaraylısı teselliyi birbirimizde arıyoruz. Bundan sonra polisimizle gönül bağlarını kuruyoruz. Jopuna, biber gazına razıyız."

Bursasporlu taraftarlar adına açıklamada bulunan Raif Geniş ise Beşiktaşlı taraftarlara kendilerini davet ettiği için teşekkür ederek, siyah-beyazlılarla olan husumetin bittiğini dile getirdi.