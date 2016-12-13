‘Omuz omuzayız’
Polis merkezlerini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Hainlere karşı daima polisimizin yanındayız” dedi.
İstanbul'daki hain saldırıda yaşamlarını yitiren evlatlarımızın ardından "Polisimin Yanındayım" kampanyası başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da alçak saldırının ardından Ankara'daki polis merkezlerini ziyaret edip, güvenliği sağlayan emniyet birimlerine taziyelerini iletti. Kılıç "Vatanımız bayrağımız için nöbet tutan polisimizle omuz omuzayız" dedi.
'BİZ ÇOK KARARLIYIZ'
Bakan Akif Çağatay Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Failin adı hangi terör örgütü olursa olsun tavrımız asla değişmeyecek. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Söz konusu vatan olduğunda canından vazgeçen bu milletin ruhundan, bu asil duruşu söküp atmaya kimsenin gücü yetmez. Millet ve devlet olarak omuz omuza, teröre karşı bir olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
'BİZ ÇOK KARARLIYIZ'
Bakan Akif Çağatay Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Failin adı hangi terör örgütü olursa olsun tavrımız asla değişmeyecek. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Söz konusu vatan olduğunda canından vazgeçen bu milletin ruhundan, bu asil duruşu söküp atmaya kimsenin gücü yetmez. Millet ve devlet olarak omuz omuza, teröre karşı bir olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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