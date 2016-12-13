 ‘Omuz omuzayız’ – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    ‘Omuz omuzayız’

    ‘Omuz omuzayız’

    Polis merkezlerini ziyaret eden , “Hainlere karşı daima polisimizin yanındayız” dedi.

    İstanbul'daki hain saldırıda yaşamlarını yitiren evlatlarımızın ardından "Polisimin Yanındayım" kampanyası başlamıştı. da alçak saldırının ardından Ankara'daki polis merkezlerini ziyaret edip, güvenliği sağlayan emniyet birimlerine taziyelerini iletti. Kılıç "Vatanımız bayrağımız için nöbet tutan polisimizle omuz omuzayız" dedi.

    'BİZ ÇOK KARARLIYIZ'
    Bakan Akif Çağatay Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Failin adı hangi terör örgütü olursa olsun tavrımız asla değişmeyecek. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Söz konusu vatan olduğunda canından vazgeçen bu milletin ruhundan, bu asil duruşu söküp atmaya kimsenin gücü yetmez. Millet ve devlet olarak omuz omuza, teröre karşı bir olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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