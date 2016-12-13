Eskişehir'deki taraftarlardan polise destek

İstanbul'daki terör saldırısının ardından polis ekiplerine moral vermek isteyen taraftar grupları, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya geldi.

Burada oluşturdukları konvoyla, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen ve ellerindeki karanfilleri polislere veren taraftarlar, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bülent Değişmez'e başsağlığı diledi.

Şube müdürü Değişmez, kabulünde, ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, taraftar gruplarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.