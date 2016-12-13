 Eskişehir'deki taraftarlardan polise destek – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Eskişehir'deki taraftarlardan polise destek

    Eskişehir'deki taraftarlardan polise destek

    Eskişehir'de, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Göztepe ve kulüplerinin taraftarları, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

    İstanbul'daki terör saldırısının ardından polis ekiplerine moral vermek isteyen taraftar grupları, 'nde bir araya geldi.

    Burada oluşturdukları konvoyla, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen ve ellerindeki karanfilleri polislere veren taraftarlar, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bülent Değişmez'e başsağlığı diledi.

    Şube müdürü Değişmez, kabulünde, ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, taraftar gruplarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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