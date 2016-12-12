Meydanı bu kahpelere bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyledi.
'BİZİ KORKUTAMAZLAR'
Hastane çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydanı alçaklara bırakmayacaklarını da belirtti. Erdoğan "Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola kefenlerimizi giyerek çıktık. Biz şehadet makamına ermeyi şereflerin en yücesi kabul etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bu vatan, vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunu yapanların bu vatanda en ufak hissesi, payı yoktur" diye konuştu.
'YANLARINA KALMAYACAK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Beşiktaş- Bursaspor maçı oynanıyor. Güvenlik görevlileri sağlıklı şekilde karşılaşma oynansın, seyirciler evine uğurlansın diye çalışıyor. Otobüslere binmek üzere hazırlık yapan bu genç aslanlarımıza, Çevik Kuvvet mensuplarına iki yerde kalleşçe saldırılıyor, içimizi sızlatan tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bunlar yapanların yanına kalmayacak. Daha ağır bedeller ödeyecekler."
KALBİMİZE GÖMDÜK
Alçak saldırıda şehit düşen polislerimiz dün son yolculuklarına uğurlandı. Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memurları İlker Uylaş, Adem Oğuz ve Hasan Bilgin için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, diğer bakanlar, muhalefet partileri milletvekilleri, eski bakanlar ve milletvekilleri törende hazır bulundu. Devlet erkanı şehit ailelerinin yanına gidip başsağlığı diledi.
İNADINA BİRLİK OLACAĞIZ
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve bordo-mavili yönetim kurulu üyeleri patlamanın yaşandığı alana giderek terörü lanetledi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla patlamanın olduğu bölgeye giden bordo-mavililer karanfil bırakıp, şehitler için dua etti. Başkan Usta yaptığı konuşmada, "Burada onlarca polisimiz ve sivil vatandaşımız şehit oldu. Fakat biz inadına daha fazla kenetleneceğiz. Gelecek nesiller için birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.
SOYLU: MAĞARALARDA YAŞAYAN HAYVANLAR
Hain saldırıyı kınayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröristlere ve onları besleyenlere hak ettikleri dilden konuştu. Soylu, "Bu ülkeden kopardığınız topraklar nerede? Mağaralarda hayvanlar gibi yaşamaktan başka neyiniz var? Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak kiminiz var?" dedi ve ekledi: "Acılı milletimiz emin olsun ki yarından tezi yok, karada, havada, denizde bu hesap mutlaka görülecek."
'BAŞLARINA YIKACAĞIZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözlerini şöyle tamamladı: "Cenabı Hak bize diyor ki 'Siz onları ölü zannedersiniz ama onlar diridirler'. Acımız onlardan ayrı düşmekle ilgilidir, yoksa şehit düşenlerin akıbetleriyle ilgili endişemiz yoktur. Devletin kılıcı uzundur. Bugün şehitlerimiz için gözyaşı dökenlerin yüreğine su serpeceğiz. Bunların bulundukları delikleri başlarına yıkacağız. Türk milleti bu kanı yerde bırakmayacak."
'SİZ KİMİN KÖPEĞİSİNİZ'
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen vatan evlatlarımız için düzenlenen törende İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, terör örgütlerine seslendi. Çalışkan "Verilmek istenen alçak mesajı görüyoruz. Affınıza sığınarak tekrarlamak istiyorum. Sizler kimin köpeğisiniz, söyleyin bize" dedi.
'1 PUAN TÜRKİYE'YE!'
Slaven Bilic'ten İstanbul mesajı! West Ham United Menajeri, Liverpool deplasmanında alınan 1 puanı Türkiye'ye adadığını belirterek şöyle konuştu: Bu 1 puanı, Türkiye'deki insanlara adıyorum. Yaşananlar beni paramparça ediyor..." ifadelerini kullandı.
HELAL SANA MARCA
İspanyol Spor Gazetesi Marca, Beşiktaş- Bursaspor maçı sonrası Çevik Kuvveti hedef alan alçak saldırıda Türkiye'nin yanında durdu. Gazete haberi kapağından verdi, logosuna Türk bayrağını yerleştirdi.
İSPANYA'DA SAYGI DURUŞU
İspanya Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan terör saldırısını kınadı. Federasyon dün ülkelerinde oynanan tüm karşılaşmalar öncesinde İstanbul'da yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılması kararı aldı.
SPOR DÜNYASI YASA BÜRÜNDÜ
SERGİO RAMOS (REAL MADRİD):
"İstanbul'dan gelen haberlerden çok etkilendim. Düşüncelerim kalbim, hayatlarını yitirenlerin aileleri ve İstanbul ile birliktedir"
FELİPE MELO (G.SARAYLI ESKİ FUTBOLCU):
"Bütün Türkiye'nin başı sağolsun. Çok üzgünüm."
UEFA: İstanbul'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu korkunç saldırıyı şiddetle kınıyoruz. TFF, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine destek veriyoruz."
Alex de Souza (F.Bahçeli Eski futbolcu ):
"Türk Milletinin başı sağolsun"
FATİH TERİM (TÜRKİYE FUTBOL DİREKTÖRÜ ):
"Ülkemizin başı sağ olsun. Her şeyimizle polisimizin yanındayız"
VAN PERSİE (F.BAHÇE): "İstanbul için dua ediyorum"
BURSASPOR TARAFTARI: "Beşiktaş ile özel maç yapalım. Tribünde birlikte oturalım. Gelirini şehit ailelerine bırakalım"
ARDA TURAN (BARCELONA): "Teröre lanet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Cennet vatanımızı teslim alacaklarını düşünenler kahrolsun"
MESUT ÖZİL (ARSENAL): "Dualarım İstanbul ile"
SELÇUK İNAN (G.SARAY): "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımızı acil şifalar diliyorum"
GUTi (BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCU): "Teröre karşı birlikteyiz"
CENK TOSUN (BEŞİKTAŞ): "Türkiye diz çökmeyecek. "
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
- Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
Meydanı bu kahpelere bırakmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.