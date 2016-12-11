 Maalesef şehit ve yaralılarımız var – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Maalesef şehit ve yaralılarımız var

    Maalesef şehit ve yaralılarımız var

    Cumhurbaşkanı , dün gece, Beşiktaş'ta, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini belirterek, "Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır" ifadelerini kullandı.

    açıklamasında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Allah'ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:14
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