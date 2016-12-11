G.Saraylı sporcunun kardeşi kurtarılamadı

Dün meydana gelen patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GALATASARAYLI SPORCUNUN KARDEŞİ

Selin Çelik'in, Galatasaray Kulübü master yüzücüsü Pelin Çelik'in kız kardeşi olduğu öğrenildi.



