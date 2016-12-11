 G.Saraylı sporcunun kardeşi kurtarılamadı – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saraylı sporcunun kardeşi kurtarılamadı

    G.Saraylı sporcunun kardeşi kurtarılamadı

    Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan bankacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Selin Çelik'in Galatasaray Kulübü master yüzücüsü 'in kız kardeşi olduğu öğrenildi.

    Dün meydana gelen patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı , Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
    Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    GALATASARAYLI SPORCUNUN KARDEŞİ

    Selin Çelik'in, Galatasaray Kulübü master yüzücüsü 'in kız kardeşi olduğu öğrenildi.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saraylı sporcunun kardeşi kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.