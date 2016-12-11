Fatih Terim'den teröre sert tepki!
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor maçını izlemek için Manisa’ya giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilerken, “Her şeyimizle polisimizin yanındayız” dedi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Süper Lig'in 14'üncü haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Akhisar Belediyespor – Osmanlıspor karşılaşmasını izlemek üzere Manisa'ya gitti.
Maça girmeden önce açıklamada bulunan Terim, "Gündüz Altınordu – Manisaspor maçını izledik. Saat 16.00'da da Akhisar Belediyespor – Osmanlıspor maçı vardı öyle bir program yaptık. Genel olarak maçları geziyoruz ama tabi bugün maçlardan ziyade ülkemizin başı sağ olsun. Hepimiz için çok kötü bir gün. Dün de öyleydi bugün de öyle… Allah ölenlerin hepsine rahmet eylesin. Diğerleri de inşallah biran evvel ayağa kalkarlar. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Polisimizin yanındayız her şeyimizle… Onlara da bu fırsatı vermeyeceğiz inşallah…" diyerek terör saldırısını kınadı.
Maça girmeden önce açıklamada bulunan Terim, "Gündüz Altınordu – Manisaspor maçını izledik. Saat 16.00'da da Akhisar Belediyespor – Osmanlıspor maçı vardı öyle bir program yaptık. Genel olarak maçları geziyoruz ama tabi bugün maçlardan ziyade ülkemizin başı sağ olsun. Hepimiz için çok kötü bir gün. Dün de öyleydi bugün de öyle… Allah ölenlerin hepsine rahmet eylesin. Diğerleri de inşallah biran evvel ayağa kalkarlar. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Polisimizin yanındayız her şeyimizle… Onlara da bu fırsatı vermeyeceğiz inşallah…" diyerek terör saldırısını kınadı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe Antalya’ya ulaştı
Toplam 2
Yorum
efe ANTALYASPOR YENİLMEZ.ETOO ETOO ETOO SAMUEL ETOO
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 20
Yorum
GSli1905 Iskocali yapamaz ama bizim Hakemler yapabilir.6-0 bosuna degilmis :))))) Kul Hakki Avrupada cikar,merak etmeyin.GS bile olsa böyle Galibiyet ISTEMIYORUM !!!!
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 20
Yorum
GSli1905 Aynen
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