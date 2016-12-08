Tongsir’in hilesi belgelendi
TSYD’ye 250 kişiyi ‘usulsüz’ üye yapan başkan Oğuz Tongsir’in bu oyunu Dernekler Müdürlüğü’nce tespit edildi. Bu üyelikler de iptal edilirken Tongsir’e muhalif bazı isimlerin de tamamlanmasına rağmen eksik belge bahanesiyle üyelikleri düşürüldü. Bu durum da çok büyük tepki topladı.
Büyük skandallara imza atarak Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin tarihine geçen Oğuz Tongsir ve yönetiminin, usulsüz üyelik yaptığı resmen belgelendi. İçişleri Bakanlığı'na yapılan şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, yaptığı denetim sonrası çok sayıda üyenin derneğe kaydında usulsüzlük yapıldığını tespit etti.
İstanbul Şube'nin onayı olmadan işlem yapıldığı için İl Dernekler Müdürlüğü, yaklaşık 250 kişinin üyeliğini iptal etti ve bu durum bir yazıyla üyelere resmen bildirildi.
EKSİK BELGE BAHANESİ
Daha önce bu konudaki suçlamalar için "Usulsüz üyelik yok" diyen mevcut başkan Oğuz Tongsir'in skandalı, iptal edilen üyelere gönderilen bu kararlarla resmileşmiş oldu. Genel Sekreter Mustafa Göksel Yener imzalı yazıda, yapılan denetimde 'yetersiz üye, eksik belge ve şube onayı olmadığı' için bazı üyelerin iptalinin istendiği vurgulandı ve bu kişilerin 16 Aralık'taki seçime katılamayacağı açıklandı. Dernekler Müdürlüğü'nün incelemeleri devam ederken, mevcut üyesi sayısı 1724'ten 1474'e düştü. Bu arada olağanüstü seçim kararı alınmasına destek veren bazı üyelerin de 'eksik belge' bahanesiyle üyeliklerinin iptal edildikleri öğrenildi. Tongsir'e muhalif bu üyelerin, önce telefonla aranarak, "Eksik belgeniz var. Bize ulaştırın" denildiği ve eksik belgelerin tamamlanmasına rağmen Oğuz Tongsir'e aleyhte oy olmasın diye üyeliklerin iptal edildi. Bu durum da büyük tepkilere neden oldu.
İSTİKLAL MARŞI UNUTULDU
Bu arada 13 Aralık'taki Olağanüstü Genel Kurul'un gündeminde 'İstiklal Marşı'nın okunması' ibaresinin yer almaması diğer büyük bir skandal olarak değerlendirildi.
İstanbul Şube'nin onayı olmadan işlem yapıldığı için İl Dernekler Müdürlüğü, yaklaşık 250 kişinin üyeliğini iptal etti ve bu durum bir yazıyla üyelere resmen bildirildi.
EKSİK BELGE BAHANESİ
Daha önce bu konudaki suçlamalar için "Usulsüz üyelik yok" diyen mevcut başkan Oğuz Tongsir'in skandalı, iptal edilen üyelere gönderilen bu kararlarla resmileşmiş oldu. Genel Sekreter Mustafa Göksel Yener imzalı yazıda, yapılan denetimde 'yetersiz üye, eksik belge ve şube onayı olmadığı' için bazı üyelerin iptalinin istendiği vurgulandı ve bu kişilerin 16 Aralık'taki seçime katılamayacağı açıklandı. Dernekler Müdürlüğü'nün incelemeleri devam ederken, mevcut üyesi sayısı 1724'ten 1474'e düştü. Bu arada olağanüstü seçim kararı alınmasına destek veren bazı üyelerin de 'eksik belge' bahanesiyle üyeliklerinin iptal edildikleri öğrenildi. Tongsir'e muhalif bu üyelerin, önce telefonla aranarak, "Eksik belgeniz var. Bize ulaştırın" denildiği ve eksik belgelerin tamamlanmasına rağmen Oğuz Tongsir'e aleyhte oy olmasın diye üyeliklerin iptal edildi. Bu durum da büyük tepkilere neden oldu.
İSTİKLAL MARŞI UNUTULDU
Bu arada 13 Aralık'taki Olağanüstü Genel Kurul'un gündeminde 'İstiklal Marşı'nın okunması' ibaresinin yer almaması diğer büyük bir skandal olarak değerlendirildi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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