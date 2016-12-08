 Jacques Faty dolar bozdurdu! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
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    dolar bozdurdu!

    Jacques Faty dolar bozdurdu!

    'un eski futbolcusu de, 'ın "dövizinizi bozdurun" çağrısına uydu. Fenerbahçeli Sow, Twitter'da Faty'nin dolarını bozdururken çektiği videoyu paylaştı.

    Avustralya A Ligi takımlarından Central Coast Mariners takımında futbol hayatını sürdüren ve bir dönem forması da giyen , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi.

    Fenerbahçeli futbolcu , Faty'nin dolar bozdurma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

    Sow, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Jacques Faty'nin dövizini Türk Lirasına değiştirmesi güzel düşünce, değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor, bunu yapmaya davet ediyor. Saygılar."
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:35
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