Jacques Faty dolar bozdurdu!
Sivasspor'un eski futbolcusu Jacques Faty de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dövizinizi bozdurun" çağrısına uydu. Fenerbahçeli Sow, Twitter'da Faty'nin dolarını bozdururken çektiği videoyu paylaştı.
Avustralya A Ligi takımlarından Central Coast Mariners takımında futbol hayatını sürdüren ve bir dönem Sivasspor forması da giyen Jacques Faty, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Faty'nin dolar bozdurma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Sow, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Jacques Faty'nin dövizini Türk Lirasına değiştirmesi güzel düşünce, değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor, bunu yapmaya davet ediyor. Saygılar."
Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Faty'nin dolar bozdurma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Sow, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Jacques Faty'nin dövizini Türk Lirasına değiştirmesi güzel düşünce, değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor, bunu yapmaya davet ediyor. Saygılar."
@JacquesFaty 'nin dövizini türk lirasina degistirmesi guzel dusunce,degistirdi ve degistirmeye dvam ediyor,bunu yapmayadavet ediyor.Saygilar pic.twitter.com/0tnYXlFLdk— Moussa Sow Officiel (@19Sow) 7 Aralık 2016
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:35
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