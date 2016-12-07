Jacques Faty dolar bozdurdu!
Sivasspor'un eski futbolcusu Jacques Faty de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dövizinizi bozdurun" çağrısına uydu. Fenerbahçeli Sow, Twitter'da Faty'nin dolarını bozdururken çektiği videoyu paylaştı.
Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Faty'nin dolar bozdurma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Sow, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Jacques Faty'nin dövizini Türk Lirasına değiştirmesi güzel düşünce, değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor, bunu yapmaya davet ediyor. Saygılar."
@JacquesFaty 'nin dövizini türk lirasina degistirmesi guzel dusunce,degistirdi ve degistirmeye dvam ediyor,bunu yapmayadavet ediyor.Saygilar pic.twitter.com/0tnYXlFLdk— Moussa Sow Officiel (@19Sow) 7 Aralık 2016
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
- Bunun adı Türk düşmanlığıdır
Toplam 15
Yorum
arda hakemin hakemlikle alakası yok şortunu cekemeyen hagem olamaz gelsin birde ben ona gösterem kırmız
- Beşiktaş'a borsada kötü haber
Toplam 13
Yorum
Oley Beter olun deli kanli hakkem miş
- Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
Toplam 8
Yorum
doğan tüm gözler sendeyken sebepsiz bi kavga hangi insan cıkarır? o güvenlik görevlisi ne dedi acaba? da tutamadı kendini....
Jacques Faty dolar bozdurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.