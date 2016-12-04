İşte şike kumpasında istenen cezalar!

FETÖ/PDY'nin 'Futbolda Şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede istenen cezalar da belli oldu.

En yüksek ceza 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen hakkında istendi.



Gülen için, "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından toplam 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Şüpheli eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı İhsan Kalkavan hakkında da 35 yıldan 85 yıla kadar hapis isteniyor.

Ayrıca kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar, Ekrem Dumanlı hakkında 35 yıldan 78 yıla kadar, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç hakkında 34 yıldan 80 yıla kadar, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ve Prof.Dr Suat Yıldırım hakkında 35 yıldan 78 yıla kadar, Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu hakkında ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Diğer 94 şüpheli hakkında ise benzer suçlardan 5 yıldan 70 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.



75 MÜŞTEKİ, 91 MAĞDUR

İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu, 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.