Aziz’i ver, evine git

Şike kumpası iddianamesinde şikayetçi olarak yer alan İlhan Ekşioğlu, “Polis memuru bana ‘Aziz’i ver, buradan evine git’ dedi” diye konuştu.

Şike kumpas iddianamesinde şikayetçi olarak yer alan Fenerbahçeli yönetici İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun ifadesine de yer verildi. Ekşioğlu, ifadesinde, Çamlıca gişelerinde polis tarafından gözaltına alındığını belirterek, "Bana, 'Umarım ailenle vedalaşmışsındır. Seni uzun bir hapis hayatı bekliyor' dediler. Nezarethaneye inerken polis memurlarından bir tanesi 'Aziz'i ver, burdan evine git' dedi. Bu da bizim daha sorgumuz yapılmadan tutuklanacağımızı göstermektedir" şeklinde konuştu. Ekşioğlu, hakim Mehmet Ekinci'nin ağabeyi İbrahim Ekşioğlu aracılığı ile kendisine haber gönderdiğini de belirterek, "Ekinci benim için, 'İlhan bey suçlamaları kabul etsin, Aziz Yıldırım'ın şike yaptığını söylesin. Akşam evinde' diye haber göndermişti. Böyle bir şey söyleyip tahliye olmaktansa cezaevinde kalmayı tercih ederim. Bunu da aynen böyle Mehmet Ekinci'ye söyle dedim" ifadelerini kullandı.