 Aziz’i ver, evine git – Fotomaç – 04 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aziz’i ver, evine git

    Aziz’i ver, evine git

    Şike kumpası iddianamesinde şikayetçi olarak yer alan , “Polis memuru bana ‘Aziz’i ver, buradan evine git’ dedi” diye konuştu.

    Şike kumpas iddianamesinde şikayetçi olarak yer alan Fenerbahçeli yönetici İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun ifadesine de yer verildi. Ekşioğlu, ifadesinde, Çamlıca gişelerinde polis tarafından gözaltına alındığını belirterek, "Bana, 'Umarım ailenle vedalaşmışsındır. Seni uzun bir hapis hayatı bekliyor' dediler. Nezarethaneye inerken polis memurlarından bir tanesi 'Aziz'i ver, burdan evine git' dedi. Bu da bizim daha sorgumuz yapılmadan tutuklanacağımızı göstermektedir" şeklinde konuştu. Ekşioğlu, hakim Mehmet Ekinci'nin ağabeyi İbrahim Ekşioğlu aracılığı ile kendisine haber gönderdiğini de belirterek, "Ekinci benim için, 'İlhan bey suçlamaları kabul etsin, Aziz Yıldırım'ın şike yaptığını söylesin. Akşam evinde' diye haber göndermişti. Böyle bir şey söyleyip tahliye olmaktansa cezaevinde kalmayı tercih ederim. Bunu da aynen böyle Mehmet Ekinci'ye söyle dedim" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz’i ver, evine git haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.