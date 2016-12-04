Adalı: ‘Rüşvet’ iddiası gerçek dışı
Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı, şike ve teşvik iddialarıyla ilgili gözaltında olduğu dönemde, tahliye olmak için bazı kişilere yasa dışı ödeme yaptığı iddiasını yalanladı. Adalı, yazılı açıklamasında, "Tahliye olmamla ilgili avukatım kanalıyla yapılan yasal işlemler dışında hiçbir girişimim olmamıştır. Tahliye kararı verilen birçok arkadaşımın özgür kalabilmelerinin tek sebebi, o dönemde yapılan yasa değişikliğidir" dedi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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