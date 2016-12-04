 Adalı: ‘Rüşvet’ iddiası gerçek dışı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Adalı: ‘Rüşvet’ iddiası gerçek dışı

    Adalı: ‘Rüşvet’ iddiası gerçek dışı
    eski yöneticisi , şike ve teşvik iddialarıyla ilgili gözaltında olduğu dönemde, tahliye olmak için bazı kişilere yasa dışı ödeme yaptığı iddiasını yalanladı. Adalı, yazılı açıklamasında, "Tahliye olmamla ilgili avukatım kanalıyla yapılan yasal işlemler dışında hiçbir girişimim olmamıştır. Tahliye kararı verilen birçok arkadaşımın özgür kalabilmelerinin tek sebebi, o dönemde yapılan yasa değişikliğidir" dedi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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