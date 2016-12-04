500 bin doları Gülen’e götürdü
Fetullah Gülen’in eski ‘futbol imamı’ Said Alpsoy ifadesinde, A Milli Takım’ın 2002 yılında Dünya 3.’sü olmasının ardından cemaate yakın olan futbolcuların topladığı 200 veya 500 bin dolar’ı, Arif Erdem’in Gülen’e götürdüğünü söyledi.
Şike soruşturmasında 'kumpas kurulduğu' iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, bir dönem Gülen Cemaati içinde etkin rol oynayan Said Alpsoy ifadesinde, Arif Erdem'in Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3. olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların bir araya gelerek topladığı 200 ya da 500 bin dolar'ı Gülen'e bizzat götürdüğünü söyledi.
AĞABEYİ DE PARALEL YAPIDA
2000 yılında Galatasaray futbol takımının UEFA kadrosunda bulunan bazı futbolcularla samimiyet kurmaya başladığını anlatan Alpsoy, "Sarı İsmail lakaplı İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile yakınlaştık. İsmail, Foça'da yaşayan ağabeyinin yanına gidip gelirdi. Ağabeyi de paralel yapı içerisindedir" dedi. İlerleyen zamanlarda, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un da sohbetlere katıldığını anlatan Alpsoy, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ise katılım gösteren olmadığını söyledi.
EVLENMEM İÇİN UYGUN MU?
Oyuncuların kendisine saygı duyduğunu belirten Alpsoy, ifadesinde, "Arif Erdem bir tarihte bana kız arkadaşıyla birlikte geldi. O bayan ile evlenmesinin uygun olup olmayacağını danıştı. Aynı şey Emre Belözoğlu ile de yaşandı" dedi. Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların topladıkları yardımı Fethullah Gülen'e götürdüğünü de belirten Alpsoy, "Futbolcuların aldığı teşvik priminden bildiğim kadarıyla 200 veya 500 bin dolar para grup adına bir araya getirildi.
ARİF PRİMLERİ GÖTÜRDÜ
Ben bu paranın temsilci bir futbolcu vasıtasıyla bizzat Fetullah Gülen'e götürülmesinin daha uygun olacağını söyledim. Arif Erdem bu parayı götürdü, sundu, Gülen kabul etmedi. so nras ında Arif Erdem'in Fetullah Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na 'Ya bu parayı alırsınız, ya da ben bunu camdan dışarı savuracağım' dediğini, bunun üzerine Cevdet Türkyolu'nun da parayı aldığını Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif Erdem'e söylediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
EMRE'NİN İMAM NİKAHINI KIYDIM
2006 yılına kadar bir daha futbolcularla görüşmediğini anlatan Said Alpsoy, "2006 yılında Emre Belözoğlu beni aradı. Eşi ile imam nikahlarını kıymamı istedi. Ben de evlerine giderek imam nikahlarını kıydım" dedi. Alpsoy, Emre Belözoğlu'nun en son 2009 yılında kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Cemaatten hiçbir hizmet alamadıklarını, bundan dolayıherkesin uzaklaştığını anlattı. Kendisinin teklifi ile cemaate bilgi vermeden kendisinin ayarlayacağı toplantılarda hocalık yapmamı istedi. Kabul ettim. Ancak cemaatin haberi oldu ki Emre bir anda ortalıktan kayboldu. Hiçbir sohbet yapamadık" dedi.
AĞABEYİ DE PARALEL YAPIDA
2000 yılında Galatasaray futbol takımının UEFA kadrosunda bulunan bazı futbolcularla samimiyet kurmaya başladığını anlatan Alpsoy, "Sarı İsmail lakaplı İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile yakınlaştık. İsmail, Foça'da yaşayan ağabeyinin yanına gidip gelirdi. Ağabeyi de paralel yapı içerisindedir" dedi. İlerleyen zamanlarda, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un da sohbetlere katıldığını anlatan Alpsoy, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ise katılım gösteren olmadığını söyledi.
EVLENMEM İÇİN UYGUN MU?
Oyuncuların kendisine saygı duyduğunu belirten Alpsoy, ifadesinde, "Arif Erdem bir tarihte bana kız arkadaşıyla birlikte geldi. O bayan ile evlenmesinin uygun olup olmayacağını danıştı. Aynı şey Emre Belözoğlu ile de yaşandı" dedi. Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların topladıkları yardımı Fethullah Gülen'e götürdüğünü de belirten Alpsoy, "Futbolcuların aldığı teşvik priminden bildiğim kadarıyla 200 veya 500 bin dolar para grup adına bir araya getirildi.
ARİF PRİMLERİ GÖTÜRDÜ
Ben bu paranın temsilci bir futbolcu vasıtasıyla bizzat Fetullah Gülen'e götürülmesinin daha uygun olacağını söyledim. Arif Erdem bu parayı götürdü, sundu, Gülen kabul etmedi. so nras ında Arif Erdem'in Fetullah Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na 'Ya bu parayı alırsınız, ya da ben bunu camdan dışarı savuracağım' dediğini, bunun üzerine Cevdet Türkyolu'nun da parayı aldığını Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif Erdem'e söylediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
EMRE'NİN İMAM NİKAHINI KIYDIM
2006 yılına kadar bir daha futbolcularla görüşmediğini anlatan Said Alpsoy, "2006 yılında Emre Belözoğlu beni aradı. Eşi ile imam nikahlarını kıymamı istedi. Ben de evlerine giderek imam nikahlarını kıydım" dedi. Alpsoy, Emre Belözoğlu'nun en son 2009 yılında kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Cemaatten hiçbir hizmet alamadıklarını, bundan dolayıherkesin uzaklaştığını anlattı. Kendisinin teklifi ile cemaate bilgi vermeden kendisinin ayarlayacağı toplantılarda hocalık yapmamı istedi. Kabul ettim. Ancak cemaatin haberi oldu ki Emre bir anda ortalıktan kayboldu. Hiçbir sohbet yapamadık" dedi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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