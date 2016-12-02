22.5 yıl hapis
Savcılık; İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in 22.5 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede FETÖ lideri Gülen’in, futbolu bir araç olarak seçtiği belirtildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol ayağına ilişkin soruşturmada, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, futbol dünyasının eski imamlarından olduğu öne sürülen Said Alpsoy'un, futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili beyanlarına yer verildi. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol ayağına yönelik 3 eski futbolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, şüpheli Arif Erdem'in firari, İsmail Demiriz'in tutuklu olduğu, Uğur Tütüneker hakkında ise adli kontrol tedbiri bulunduğu hatırlatıldı.
BYLOCK KULLANICISI
Şüphelilerden Arif Erdem'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği ve örgütün futbol ayağının önemli adamlarından biri olduğuna yer verilen iddianamede, FETÖ'nün toplumu ilgilendiren yaşam alanlarında da örgütlenme içerisine girdiği belirtildi.
FUTBOLA ÖZEL İLGİ
İddianamede, özellikle spor anlamında futbolun en popüler spor dalı olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanmaya elverişli olması nedeniyle bu alanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından özellikle seçildiği vurgulandı. FETÖ'nün asıl amacının yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan, çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük kulüpleri ele geçirmek olduğuna değinilen iddianamede kumpas iddiaları da dile getirildi.
TANIK, EMRE BELÖZOĞLU'NU ANATTI FETÖ İLE BU İŞ OLMAZ!
Savcılık iddianamesinde, soruşturma aşamasında ifadesi alınan ve futbol dünyasının eski imamlarından olduğu öne sürülen Said Alpsoy'un, şu anda Medipol Başakşehir takımında oynayan futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili beyanlarına yer verildi. Belözoğlu'nun 2000'li yıllarda kendisini arayarak, "FETÖ'den gizli 1. Lig takımlarındakileri toplayıp İslami bilgi verelim. Allah'a karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Ama FETÖ ile bu tarz işler yapılamaz. Onlar bu işi paraya dökmüş" dediğini belirten Alpsoy, bu talebi gerçekleştiremediklerini, birkaç hafta sonra ise Belözoğlu'nun kendisiyle irtibatı kestiğini söyledi.
HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DOSYASI AYRILDI
Şüpheli Hakan Şükür hakkında anı suçlamayla önceden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yapıldığı ve bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrılarak yetkisizlik kararıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ifade edildi.
BYLOCK KULLANICISI
Şüphelilerden Arif Erdem'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği ve örgütün futbol ayağının önemli adamlarından biri olduğuna yer verilen iddianamede, FETÖ'nün toplumu ilgilendiren yaşam alanlarında da örgütlenme içerisine girdiği belirtildi.
FUTBOLA ÖZEL İLGİ
İddianamede, özellikle spor anlamında futbolun en popüler spor dalı olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanmaya elverişli olması nedeniyle bu alanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından özellikle seçildiği vurgulandı. FETÖ'nün asıl amacının yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan, çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük kulüpleri ele geçirmek olduğuna değinilen iddianamede kumpas iddiaları da dile getirildi.
TANIK, EMRE BELÖZOĞLU'NU ANATTI FETÖ İLE BU İŞ OLMAZ!
Savcılık iddianamesinde, soruşturma aşamasında ifadesi alınan ve futbol dünyasının eski imamlarından olduğu öne sürülen Said Alpsoy'un, şu anda Medipol Başakşehir takımında oynayan futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili beyanlarına yer verildi. Belözoğlu'nun 2000'li yıllarda kendisini arayarak, "FETÖ'den gizli 1. Lig takımlarındakileri toplayıp İslami bilgi verelim. Allah'a karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Ama FETÖ ile bu tarz işler yapılamaz. Onlar bu işi paraya dökmüş" dediğini belirten Alpsoy, bu talebi gerçekleştiremediklerini, birkaç hafta sonra ise Belözoğlu'nun kendisiyle irtibatı kestiğini söyledi.
HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DOSYASI AYRILDI
Şüpheli Hakan Şükür hakkında anı suçlamayla önceden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yapıldığı ve bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrılarak yetkisizlik kararıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ifade edildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:44
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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