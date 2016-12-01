 İddianame hazırlandı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İddianame hazırlandı

    İddianame hazırlandı

    FETÖ'nün futbol ağıyla ilgili iddianame hazırlandı. Galatasaraylı eski futbolcular , ve hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

    FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin soruşturmada, Galatasaraylı eski futbolcular , ve hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İddianame hazırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.