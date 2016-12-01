İddianame hazırlandı
FETÖ'nün futbol ağıyla ilgili iddianame hazırlandı. Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin soruşturmada, Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:53
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