 Açık artırmayla satılacak – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Açık artırmayla satılacak

    Açık artırmayla satılacak

    Dünya tarihinin efsane sporcuları ve 'nin eşyaları 'nin kentindeki bir etkinlikte açık artırmayla satılacak.

    Yıldız isimlerin eşyalarını açık artırmayla satan 'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Simgeler ve İdoller: Spor 2016" (Icons and Idols: Sports 2016) adlı açık artırma etkinliğinin 3 Aralık Cumartesi günü 'nin kentinde görücüye çıkacağı bildirildi.

    Açıklamada, ABD'li efsane boksör ve dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı 'ye ait eşyaların satılacağı koleksiyonlar, müzayedenin en önemli parçaları olarak gösterildi.

    Muhammed Ali'nin koleksiyonunda, kitaplar, posterler, imzalanmış boks eldivenleri ve ünlü aktör John Travolta ile üstünde akşam yemeği yediği imzalı masa örtüsü gibi ilginç eşyalar yer alırken, Pele'nin koleksiyonunda madalyalar, imzalı formalar, efsane futbolcunun pasaportu gibi farklı eşyalar bulunuyor.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Açık artırmayla satılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.