Açık artırmayla satılacak

Yıldız isimlerin eşyalarını açık artırmayla satan Julien's Auction'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Simgeler ve İdoller: Spor 2016" (Icons and Idols: Sports 2016) adlı açık artırma etkinliğinin 3 Aralık Cumartesi günü ABD'nin Los Angeles kentinde görücüye çıkacağı bildirildi.



Açıklamada, ABD'li efsane boksör Muhammed Ali ve dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı Pele'ye ait eşyaların satılacağı koleksiyonlar, müzayedenin en önemli parçaları olarak gösterildi.



Muhammed Ali'nin koleksiyonunda, kitaplar, posterler, imzalanmış boks eldivenleri ve ünlü aktör John Travolta ile üstünde akşam yemeği yediği imzalı masa örtüsü gibi ilginç eşyalar yer alırken, Pele'nin koleksiyonunda madalyalar, imzalı formalar, efsane futbolcunun pasaportu gibi farklı eşyalar bulunuyor.