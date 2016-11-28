 Bakan Kılıç büyük şans – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bakan Kılıç büyük şans

    Bakan Kılıç büyük şans
    Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Üyesi Profesör Doktor Gökhan Metin dopingle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Hafta içinde yapılan ve birçok spor hekiminin bir araya geldiği TUSYAD'ta konuşan Metin, "Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın WADA (Dünya Anti- Doping Ajansı) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesi sıfır tolerans konusunda önemli rol oynayacak. Sayın bakanımızın konuya sıfır tolerans ile yaklaşması biz hekimleri olarak sonsuz mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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