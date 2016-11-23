 İsmet Abi’yi uğurluyoruz – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    İsmet Abi’yi uğurluyoruz

    İsmet Abi’yi uğurluyoruz
    Önceki gün vefat eden gazetemizin eski yazarlarından bugün defnediliyor. Tongo'nun cenazesi Levent Camii'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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