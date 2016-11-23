Alkışlar Pendik’e
Pendik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetlerler Müdürlüğü ve Pendikspor anlamlı bir projeye imza attı, 'Gülümseyen Gözler' adı altında bir etkinlik yapılırken, Pendik'te yaşayan 7-14 yaş grubundaki yetim ve öksüz çocuklar; Pendiksporlu futbolcularla bir araya geldi. Çocuklara forma ve hediyeler de dağıtıldı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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