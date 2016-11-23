 Alkışlar Pendik’e – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Alkışlar Pendik’e

    Alkışlar Pendik’e
    Sosyal Destek Hizmetlerler Müdürlüğü ve Pendikspor anlamlı bir projeye imza attı, 'Gülümseyen Gözler' adı altında bir etkinlik yapılırken, Pendik'te yaşayan 7-14 yaş grubundaki yetim ve öksüz çocuklar; Pendiksporlu futbolcularla bir araya geldi. Çocuklara forma ve hediyeler de dağıtıldı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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