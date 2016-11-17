Tongsir’in ‘oy’unu

Oğuz Tongsir göreve geldiğinde 1200 olan üye sayısı olağanüstü genel kurulda 1724 olarak açıklandı Başkanın, 324 kişiyi kendisine oy vermesi için usulsüz şekilde derneğe üye yaptığı tespit edildi.

TSYD'nin önceki gün yapılan seçimli olağanüstü genel kurulu ile birlikte mevcut başkan Oğuz Tongsir ve ekibinin günlerdir sakladığı üye listesi nihayet açığa çıktı. Tongsir'in göreve geldiğinde 1200 olan üye sayısı genel kurulda 1724 olarak açıklandı. Tongsir döneminde 524 yeni üyenin kayıt olduğu TSYD'deki bu kayıtların 324'ünün İstanbul Şubesi'nin onayı olmadan usulsüz şekilde yapıldığı belirlendi. Bu da şu anlama geliyor; Tongsir, kendine oy attırmak için çevresini derneğe üye yapmış!



Bu durum, TSYD'de erken seçim kararı alındığı zaman başkanın neden hemen kabul ettiğini de gösterir nitelikte. Tongsir fazladan üye yaptığı isimler sayesinde tekrar başkan seçilmeyi cepte görüyordu. Divan başkanı seçilen eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve spor yazarı Mehmet Atalay'ın olağanüstü genel kurulu iptal etmesine rağmen görevde kalmaması gereken Tongsir, hukuk tanımaz tavrını da devam ettirip dün ekibiyle birlikte makamında hiçbir şey olmamış gibi başkanlığı sürdürdü. Üyelere de "Oğuz Tongsir yönetimi görevinin başındadır" mesajı atarak tüzüğü hiçe saydı. Tongsir ayrıca seçimden önce de İstanbul dışından gelen kendi seçmenlerinin uçak parası, otel masrafı gibi harcamalarını derneğin kasasından ödeyerek büyük bir skandala imza atmıştı.