Tongsir’in ‘oy’unu
Oğuz Tongsir göreve geldiğinde 1200 olan üye sayısı olağanüstü genel kurulda 1724 olarak açıklandı Başkanın, 324 kişiyi kendisine oy vermesi için usulsüz şekilde derneğe üye yaptığı tespit edildi.
Bu durum, TSYD'de erken seçim kararı alındığı zaman başkanın neden hemen kabul ettiğini de gösterir nitelikte. Tongsir fazladan üye yaptığı isimler sayesinde tekrar başkan seçilmeyi cepte görüyordu. Divan başkanı seçilen eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve spor yazarı Mehmet Atalay'ın olağanüstü genel kurulu iptal etmesine rağmen görevde kalmaması gereken Tongsir, hukuk tanımaz tavrını da devam ettirip dün ekibiyle birlikte makamında hiçbir şey olmamış gibi başkanlığı sürdürdü. Üyelere de "Oğuz Tongsir yönetimi görevinin başındadır" mesajı atarak tüzüğü hiçe saydı. Tongsir ayrıca seçimden önce de İstanbul dışından gelen kendi seçmenlerinin uçak parası, otel masrafı gibi harcamalarını derneğin kasasından ödeyerek büyük bir skandala imza atmıştı.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
- Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
- Hasan Ali Kaldırım: Türkiye'nin en büyük derbisi
Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
Tongsir’in ‘oy’unu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.