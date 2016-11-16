Tarihinde ilk kez olağanüstü genel kurula giden Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde Oğuz Tongsir skandalı yaşandı. Önce İbra’dan kaçan Tongsir, konuşmasını uzatarak zamana oynadı. İstanbul dışından gelen üyelerin oy kullanmasını engellemeyi hedefleyen Tongsir, kendisi tarafından önerilen Divan Başkanı Mehmet Atalay'ın seçimi iptal etmesiyle çılgına döndü.

53 yılık tarihinde ilk kez olağanüstü genel kurula giden TSYD'nin kongresi tamamlanamadı. Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde saat 09.00'da başlayan kongrede ilk kriz Divan Kurulu'na başkanlık seçiminde çıktı. Mevcut başkan Oğuz Tongsir ile başkan adayı Naci Arkan'ın gösterdiği adaylar salonda oylandı. Oylama neticesinde çoğunluk sağlanamadığını düşünen Tongsir, sürekli tekrarlanan oyların sayımına itiraz etti. Tartışmalar sonrası Tongsir, Basın İlan Kurumu'nun eski başkanı Mehmet Atalay'ı önerdi ve salon Atalay isminde uzlaştı.



'NEYİN İBRASI, RAPOR YOK'

Atalay gündem maddelerini oylamaya sunarken Tongsir ikinci krizi çıkardı. Atalay, 'Mevcut Yönetimin İbra Edilmesini' oylamaya sunmak istedi. Yerinden fırlayan Tongsir, "Neyin ibrası! Ortada bir faaliyet raporu yok, neyi oylayacağız" diyerek oylamayı istemedi. Bunun üzerine Atalay, "Sizin genel kurula, Faaliyet ve Denetleme raporlarını sunmanız gerekirdi. Bu ihmal edilmiş" dedi. Tartışmaların uzaması üzerine Atalay, ibra konusunun yeni yönetimce değerlendirmesini salona sundu. Çoğunluk sağlanmasıyla başkanlık seçimi için konuşmalara geçildi.



Başkan aday sayısı Tayfun Bayındır'ın eklenmesiyle 3'e çıkarken, bu kez de hangi sırayla konuşacakları tartışma konusu oldu. Tongsir en son konuşmak isteyince diğer adaylar tepki gösterdi. Atalay kura çekmeyi önerdi. Tongsir buna da karşı çıkınca Mehmet Atalay, "Başkan olmamı siz istediniz. Artık yeter, müdahale etmeyin. Kura çekilecek" sözüyle noktayı koydu. Kurada son sırada çıkan Tongsir, Atalay'ın, "Süre konusunda hassas olalım. 10 dakikayı aşmayın" uyarısına da, "Ben mevcut başkanım. İstediğim kadar konuşurum. Kimse de beni engelleyemez" karşılığını verdi.



ÜYE OLMAYANLAR OY ATTI

Tongsir'in kürsü işgalini sonlandırmasını isteyen Atalay, oy verme işlemlerini başlattı. İstabul dışından gelen ve uçak saatleri yaklaşan üyelerin (Tongsir'in amaçladığı gibi) sandıklara akın etmesiyle kaos oluştu. Bu durumdan rahatsız olan Atalay, güvenlikleri uyardı. Atalay'ın sahnenin boşaltılmasını istemesine rağmen bir grup hızlı şekilde oylarını kullandı. Durumun kontrol çıktığını gören Atalay, kongreyi iptal ettiğini açıkladı. Kaos ortamındaki oy kullanımında, sandıktan 67 oy çıkarken, sadece 17'sinin hazirun listesinde imzasının olduğu, 50 oyun geçersiz olduğu belirlendi.



YİNE BİLDİĞİNİ OKUDU

İptal sonrası her iki tarafın da katılımı ile bugün Divan Kurulu'nun toplanıp karar alması için protokol imzalandı. Ancak skandallarına bir yenisi daha ekleyen Oğuz Tongsir, kongre dağılır dağılmaz (yönetimden düştüğü halde) yeni bir bildiri yayımlayarak 2. Olağanüstü Genel Kurul'un; 6 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamazsa 13 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Oysa ki, bugün toplanacak Divan Kurulu'nda uzlaşma çıkmazsa duruma valilik el koyacak, gerekirse kayyum atanacak.



TWEET'LERİ FARKLI GÖSTERDİ

İptal edilen genel kurula krizleriyle damgasını vuran Oğuz Tongsir, kendisine yöneltilen eleştirileri de saptırarak cevapladı. 15 Temmuz'da hain darbe girişimi hakkında 21 Temmuz'da attığı tweet'te "Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet, 5 lira için gelin arabasının önüne atlar :)))) Devleti için tank, mank vız gelir..." yazan Tongsir, dünkü olağanüstü genel kurulda bu tweet'i, "Bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar... Vatan söz konusu olunca, tank mank vız gelir" diye gösterdi.