Tongsir skandalı
Tarihinde ilk kez olağanüstü genel kurula giden Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde Oğuz Tongsir skandalı yaşandı. Önce İbra’dan kaçan Tongsir, konuşmasını uzatarak zamana oynadı. İstanbul dışından gelen üyelerin oy kullanmasını engellemeyi hedefleyen Tongsir, kendisi tarafından önerilen Divan Başkanı Mehmet Atalay'ın seçimi iptal etmesiyle çılgına döndü.
'NEYİN İBRASI, RAPOR YOK'
Atalay gündem maddelerini oylamaya sunarken Tongsir ikinci krizi çıkardı. Atalay, 'Mevcut Yönetimin İbra Edilmesini' oylamaya sunmak istedi. Yerinden fırlayan Tongsir, "Neyin ibrası! Ortada bir faaliyet raporu yok, neyi oylayacağız" diyerek oylamayı istemedi. Bunun üzerine Atalay, "Sizin genel kurula, Faaliyet ve Denetleme raporlarını sunmanız gerekirdi. Bu ihmal edilmiş" dedi. Tartışmaların uzaması üzerine Atalay, ibra konusunun yeni yönetimce değerlendirmesini salona sundu. Çoğunluk sağlanmasıyla başkanlık seçimi için konuşmalara geçildi.
Başkan aday sayısı Tayfun Bayındır'ın eklenmesiyle 3'e çıkarken, bu kez de hangi sırayla konuşacakları tartışma konusu oldu. Tongsir en son konuşmak isteyince diğer adaylar tepki gösterdi. Atalay kura çekmeyi önerdi. Tongsir buna da karşı çıkınca Mehmet Atalay, "Başkan olmamı siz istediniz. Artık yeter, müdahale etmeyin. Kura çekilecek" sözüyle noktayı koydu. Kurada son sırada çıkan Tongsir, Atalay'ın, "Süre konusunda hassas olalım. 10 dakikayı aşmayın" uyarısına da, "Ben mevcut başkanım. İstediğim kadar konuşurum. Kimse de beni engelleyemez" karşılığını verdi.
ÜYE OLMAYANLAR OY ATTI
Tongsir'in kürsü işgalini sonlandırmasını isteyen Atalay, oy verme işlemlerini başlattı. İstabul dışından gelen ve uçak saatleri yaklaşan üyelerin (Tongsir'in amaçladığı gibi) sandıklara akın etmesiyle kaos oluştu. Bu durumdan rahatsız olan Atalay, güvenlikleri uyardı. Atalay'ın sahnenin boşaltılmasını istemesine rağmen bir grup hızlı şekilde oylarını kullandı. Durumun kontrol çıktığını gören Atalay, kongreyi iptal ettiğini açıkladı. Kaos ortamındaki oy kullanımında, sandıktan 67 oy çıkarken, sadece 17'sinin hazirun listesinde imzasının olduğu, 50 oyun geçersiz olduğu belirlendi.
YİNE BİLDİĞİNİ OKUDU
İptal sonrası her iki tarafın da katılımı ile bugün Divan Kurulu'nun toplanıp karar alması için protokol imzalandı. Ancak skandallarına bir yenisi daha ekleyen Oğuz Tongsir, kongre dağılır dağılmaz (yönetimden düştüğü halde) yeni bir bildiri yayımlayarak 2. Olağanüstü Genel Kurul'un; 6 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamazsa 13 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Oysa ki, bugün toplanacak Divan Kurulu'nda uzlaşma çıkmazsa duruma valilik el koyacak, gerekirse kayyum atanacak.
TWEET'LERİ FARKLI GÖSTERDİ
İptal edilen genel kurula krizleriyle damgasını vuran Oğuz Tongsir, kendisine yöneltilen eleştirileri de saptırarak cevapladı. 15 Temmuz'da hain darbe girişimi hakkında 21 Temmuz'da attığı tweet'te "Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet, 5 lira için gelin arabasının önüne atlar :)))) Devleti için tank, mank vız gelir..." yazan Tongsir, dünkü olağanüstü genel kurulda bu tweet'i, "Bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar... Vatan söz konusu olunca, tank mank vız gelir" diye gösterdi.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:32
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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