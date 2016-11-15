 TSYD’de seçim günü – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    TSYD’de seçim günü

    TSYD’de seçim günü

    Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak olan TSYD Kongresi’nde güçlü bir liste ile başkan adayı.

    'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Saat 10.00'da başlayacak kongre ilk kez Levent'teki merkezinde yapılmayıp, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Başkan 'i derneği keyfi idare etmesi ve usulsüz üye yapması nedeniyle eleştiren üyeler olağanüstü genel kurul istemiş ve imza kampanyası başlatmışlardı. Başkanlığa Oğuz Tongsir yeniden adaylığını koyarken, eski Başkan da güçlü bir yönetim kurulu listesiyle seçime giriyor. Arkan'ın listesi şu isimlerden oluşuyor: Faik Gürses, Gürcan Bilgiç, Raşit Ateş, Serdar Sever, Afşin Yakupoğlu, Ergun Ata, Nadir Güzbey, Metiner Erdem, Atilla Türker, Nüvit Tokdemir, Yasin Tuncer, İsmail Er ve Cahit Eroğul. Kongre Beşiktaş'ta yapılacağı için Beylikdüzü Migros önünden 8'de otobüs kalkacak ve Avcılar, Şirinevler, Cevizlibağ gibi merkezi noktalarda üyeleri Beşiktaş'a taşıyacak. Kadıköy iskeleden de sabah 8'den itibaren servisler kalkacak. Servisler bu hat üzerinde sürekli ring seferi yapacak.

    TONGSİR'DEN SEÇİM RÜŞVETİ
    TSYD'nin olağanüstü genel kurulu öncesi usulsüz üye skandalı ile gündeme gelen mevcut başkan Oğuz Tongsir'in yeni bir skandalı gündeme boma gibi düştü. Tongsir'in İstanbul'da yapılacak seçime il dışından katılan ve kendisine oy vereceğini düşündüğü üyelere uçak bileti ve otel temin ettiği öğrenildi. Tongsir, oy alacağını düşündüğü isimleri İstanbul'da lüks otellerde ağırlarken söz konusu masrafların TSYD'nin kasasından çıktığı ifade edildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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