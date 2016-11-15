TSYD’de seçim günü
Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak olan TSYD Kongresi’nde Naci Arkan güçlü bir liste ile başkan adayı.
TONGSİR'DEN SEÇİM RÜŞVETİ
TSYD'nin olağanüstü genel kurulu öncesi usulsüz üye skandalı ile gündeme gelen mevcut başkan Oğuz Tongsir'in yeni bir skandalı gündeme boma gibi düştü. Tongsir'in İstanbul'da yapılacak seçime il dışından katılan ve kendisine oy vereceğini düşündüğü üyelere uçak bileti ve otel temin ettiği öğrenildi. Tongsir, oy alacağını düşündüğü isimleri İstanbul'da lüks otellerde ağırlarken söz konusu masrafların TSYD'nin kasasından çıktığı ifade edildi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:59
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
TSYD’de seçim günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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