Şehitler için geldim
Maraton erkekler şampiyonu Kiplagat, “Kahraman Türkler anısına koşup kazandığım için mutluyum” derken kadınlarda birinci olan Barsosio ise “Bir gün Türkiye adına koşmak isterim” açıklamasını yaptı.
Türk halkının köprüde yaptığı kahramanlığı menajeri Önder Özbilen'den öğrendiğini belirten Kiplagat, "Köprüde koşarken bu yıl daha farklı hisler içindeydim. Ülkesi için burada tank ve kurşunlara koşan Türk insanlarının öldüğünü öğrendim ve duygulandım" açıklamasını yaptı.
Şampiyon olan Kipligat arkadaşımız Yılmaz Şenol'a "Türkiye'yi çok sevdim yine geleceğim" dedi.
?YARIM KALAN İŞİ BİTİRDİ!
Kadınlar şampiyonu Agnes Jeruto Barsosio da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk halkının yazdığı kahramanlık destanını menajerinden öğrenmiş. Kenyalı sporcu Barsosio, "Geçen yıl sakat olduğum için yarışı 10. kilometrede bıraktım. Bize anlatılan ve köprüdeki kahramanlıktan çok etkilendim. Bir halk düşünün tanklara mermilere koşuyorlar ve zafer yaşıyorlar. Biz de o köprüde ölen kahramanların anısına koşuyoruz. Bu yıl çok duygulandım. Bir gün Türkiye adına da yarışmayı çok isterim" diye konuştu.
ÖZEL RÖPORTAJ / YILMAZ ŞENOL
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:02
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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