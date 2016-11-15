 Şehitler için geldim – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Şehitler için geldim

    Şehitler için geldim

    Maraton erkekler şampiyonu Kiplagat, “Kahraman Türkler anısına koşup kazandığım için mutluyum” derken kadınlarda birinci olan Barsosio ise “Bir gün Türkiye adına koşmak isterim” açıklamasını yaptı.

    'nun şampiyonları 'a konuştu. Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet , "Daha önce iki kez İstanbul'da kürsüye çıktım ama bunun anlamı çok daha büyüktü" dedi. Kenya asıllı Azerbaycan vatandaşı Kiplagat, "İstanbul'da 2012'de üçüncü olmuştum. Geçen yıl da ikinciliğim var. Bu yıl birinci oldum. Çok mutluyum. Çünkü başka bir yarışa hazırlanırken Azerbaycan Atletizm Federasyonu bana 'Bu Türkiye için çok önemli bir koşu. 15 Temmuz şehitleri için koşulacak mutlaka katılmalısın" deyince şehitler için İstanbul'a geldim. Türk halkının kahramanlığı beni de etkiledi. Azerbaycan Türkleri adına böyle bir koşuda yarışıp kazandığım için çok mutluyum" dedi.

    Türk halkının köprüde yaptığı kahramanlığı menajeri 'den öğrendiğini belirten Kiplagat, "Köprüde koşarken bu yıl daha farklı hisler içindeydim. Ülkesi için burada tank ve kurşunlara koşan Türk insanlarının öldüğünü öğrendim ve duygulandım" açıklamasını yaptı.


    Şampiyon olan Kipligat arkadaşımız Yılmaz Şenol'a "Türkiye'yi çok sevdim yine geleceğim" dedi.

    ?YARIM KALAN İŞİ BİTİRDİ!
    Kadınlar şampiyonu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk halkının yazdığı kahramanlık destanını menajerinden öğrenmiş. Kenyalı sporcu Barsosio, "Geçen yıl sakat olduğum için yarışı 10. kilometrede bıraktım. Bize anlatılan ve köprüdeki kahramanlıktan çok etkilendim. Bir halk düşünün tanklara mermilere koşuyorlar ve zafer yaşıyorlar. Biz de o köprüde ölen kahramanların anısına koşuyoruz. Bu yıl çok duygulandım. Bir gün Türkiye adına da yarışmayı çok isterim" diye konuştu.





    ÖZEL RÖPORTAJ / YILMAZ ŞENOL
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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