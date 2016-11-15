 Bu vatana canımız feda – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Bu vatana canımız feda

    Bu vatana canımız feda

    “Yarışta köprüde koşarken bir an o geceyi yine yaşadım. Kurşun sesleri, bağırışlar hep kulaklarımda çınladı. O gün şehit olmayı göze aldığımız için hiçbir şeyden korkmadık”

    Bu yıl '' anısına koşulan Vodafone İstanbul Maratonu'nda o gece köprüde gazi olan Savaş Altay da organizasyona temsili olarak katıldı. Vücudundan çıkarılan mermi parçasını kolye yapan Altay, "İyi ki o gece sokağa çıkmışız. Şimdi o kurşuna bakıp Vatanım için çok önemli bir şeyi yaptığımı düşünüyor, gururlanıyorum" diyor. Altay o geceyi şöyle anlatıyor; "Beyoğlu'nda babam ile birlikte yaşıyoruz. TV'den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyunca kendimi sokağa attım. Arkadaşlarla buluşup Taksim'e yürüdük. Bir kadın bizi kamyonun arkasına aldı. Köprüye gittik"

    BAMBAŞKA BİR ŞEY OLDU BİZE
    Köprüye yaklaştıklarında yerde yatıp ateş eden askerleri görünce çok üzüldüğünü belirten Altay, "İnanamadım, insan kahroluyor. Bizim askerimiz bize ateş ediyor… Yarışta o bölgeden geçerken bir an o geceyi yine yaşadım. Kurşun sesleri, bağırışlar hep kulaklarımda çınladı. O gece sanki bize bambaşka bir şey olmuştu. Kurşunlardan, tanktan korkmuyorduk. Çünkü biz şehit olmayı çoktan göze almıştık" dedi.



    GEREKİRSE AYNISINI YAPARIZ
    "Ülkemiz adına olacak her tehditte, Cumhurbaşkanımızın bizi çağırdığı her an yine korkmadan sokaklara çıkarız" diyen Altay, vurulma anını şöyle anlattı: O gün sağ yanımda bir sızı hissettim ve yere yığıldım. Yanımdakiler beni sürükleyerek arabaya koydular. Hastanede ameliyatla kurşun parçası çıkarıldı. Şimdi bu parçayı kolye gibi boynumda taşıyorum. Türk halkının kahramanlığını o gece gösterdiğimiz ve ülkemize kastedenlere ders verdiğimiz için çok mutluyum. Yine gerekirse aynısını yaparım. Vatanımız için bu canımız feda olsun."



    ÖZEL RÖPORTAJ / YILMAZ ŞENOL
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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