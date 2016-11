Bu vatana canımız feda

Bu yıl ' 15 Temmuz şehitleri ' anısına koşulan'nda o gece köprüde gazi olanda organizasyona temsili olarak katıldı. Vücudundan çıkarılan mermi parçasını kolye yapan"İyi ki o gece sokağa çıkmışız. Şimdi o kurşuna bakıp Vatanım için çok önemli bir şeyi yaptığımı düşünüyor, gururlanıyorum" diyor.o geceyi şöyle anlatıyor; "'nda babam ile birlikte yaşıyoruz. TV'den'ın çağrısını duyunca kendimi sokağa attım. Arkadaşlarla buluşup'e yürüdük. Bir kadın bizi kamyonun arkasına aldı. Köprüye gittik"Köprüye yaklaştıklarında yerde yatıp ateş eden askerleri görünce çok üzüldüğünü belirten, "İnanamadım, insan kahroluyor.… Yarışta o bölgeden geçerken bir an o geceyi yine yaşadım. Kurşun sesleri, bağırışlar hep kulaklarımda çınladı. O gece sanki bize bambaşka bir şey olmuştu. Kurşunlardan, tanktanÇünkü biz şehit olmayı çoktan göze almıştık" dedi."Ülkemiz adına olacak her tehditte, Cumhurbaşkanımızın bizi çağırdığı her an yine korkmadan sokaklara çıkarız" diyenvurulma anını şöyle anlattı: O gün sağyanımda bir sızı hissettim ve yere yığıldım.Yanımdakiler beni sürükleyerek arabayakoydular. Hastanede ameliyatla kurşunparçası çıkarıldı. Şimdi bu parçayıkolye gibi boynumda taşıyorum.Türk halkının kahramanlığınıo gece gösterdiğimiz ve ülkemizekastedenlere ders verdiğimiziçin çok mutluyum. Yine gerekirseaynısını yaparım. Vatanımıziçin."