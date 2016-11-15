Bu vatana canımız feda
“Yarışta köprüde koşarken bir an o geceyi yine yaşadım. Kurşun sesleri, bağırışlar hep kulaklarımda çınladı. O gün şehit olmayı göze aldığımız için hiçbir şeyden korkmadık”
BAMBAŞKA BİR ŞEY OLDU BİZE
Köprüye yaklaştıklarında yerde yatıp ateş eden askerleri görünce çok üzüldüğünü belirten Altay, "İnanamadım, insan kahroluyor. Bizim askerimiz bize ateş ediyor… Yarışta o bölgeden geçerken bir an o geceyi yine yaşadım. Kurşun sesleri, bağırışlar hep kulaklarımda çınladı. O gece sanki bize bambaşka bir şey olmuştu. Kurşunlardan, tanktan korkmuyorduk. Çünkü biz şehit olmayı çoktan göze almıştık" dedi.
GEREKİRSE AYNISINI YAPARIZ
"Ülkemiz adına olacak her tehditte, Cumhurbaşkanımızın bizi çağırdığı her an yine korkmadan sokaklara çıkarız" diyen Altay, vurulma anını şöyle anlattı: O gün sağ yanımda bir sızı hissettim ve yere yığıldım. Yanımdakiler beni sürükleyerek arabaya koydular. Hastanede ameliyatla kurşun parçası çıkarıldı. Şimdi bu parçayı kolye gibi boynumda taşıyorum. Türk halkının kahramanlığını o gece gösterdiğimiz ve ülkemize kastedenlere ders verdiğimiz için çok mutluyum. Yine gerekirse aynısını yaparım. Vatanımız için bu canımız feda olsun."
ÖZEL RÖPORTAJ / YILMAZ ŞENOL
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:16
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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