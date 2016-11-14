 Şen ve Cengiz’e kutlama yapıldı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Şen ve Cengiz’e kutlama yapıldı

    Şen ve Cengiz’e kutlama yapıldı
    Milli takımdaki ilk golünü Kosova'ya atarak galibiyette büyük pay sahibi olan ile karşılaşmanın 77. dakikasında Şen'in yerine oyuna girerek ilk kez milli olan 19 yaşındaki , maç sonrası tebrikleri kabul etti. İkilinin soyunma odasında Fatih Terim ile takım arkadaşları tarafından kutlandığı öğrenildi.

    TFF'DEN TARAFTARA TEBRİK MESAJI
    Türkiye Futbol Federasyonu, Kosova'yı 2-0 yendiğimiz maçta Antalya Stadyumu'nu dolduran taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada özetle, "Milli Takımımızın kampa girdiği ilk günden bu yana mükemmel bir ev sahipliğiyle bizleri ağırlayan Antalya şehrimiz, takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur" denildi.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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