Onbinler şehitler için koştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün tarihi günlerden biri vardı. Her yer kırmızı-beyazdı... Tam 30 bin kişi Vodafone İstanbul Maratonu’na katıldı. Dereceye girmekten çok önemli olan yarışın sloganaydı ve herkes şehitler için koştu...
KENYALILAR DAMGA VURDU
Şehitlerin anısına saygı amacıyla start noktalarında tabanca kullanılmazken, 28 Türk atletin mücadele ettiği maratonda zirveye çıkanlar yabancılar oldu. Erkeklerde Kenya asıllı Azeri atlet Evans Kiplagat 2.13.30'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio 2.28.25 ile ilk sırayı aldı.
DEEGAN'DAN MESAJ
Organizasyona katılan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, yarışın ardından şu sözleri sarfetti: "Türkiye'nin demokratik kurumlarına ve demokrasisine karşı yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu'nu dünyanın en büyük 7 maratonundan biri yapmayı hedefliyoruz."
TÜM DÜNYA BİRLİĞİMİZİ GÖRDÜ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dev organizasyonun ardından çok önemli açıklamalar yaptı. "Tüm dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi haykırıyoruz" diyen Bakan Kılıç, "Bunun en büyük göstergesi buradaki birliktelik. İnşallah gelecek yürüyüşümüz, milletin yürüyüşü devam edecek.15 Temmuz'un üzerinden geçen çok kısa bir süre sonra yine Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelip, birlikteliğimizi gösterdik" dedi.
BU KOŞU DEVAM EDECEK
Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi halkımıza yapmış olduğu çağrıya cevap veren milletimiz; o günden beri devletine, milletine birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkıyor. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin çalışmalarıyla bu koşu devam edecek"
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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