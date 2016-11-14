 Onbinler şehitler için koştu – Fotomaç – 14 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Onbinler şehitler için koştu

    Onbinler şehitler için koştu

    ’nde dün tarihi günlerden biri vardı. Her yer kırmızı-beyazdı... Tam 30 bin kişi ’na katıldı. Dereceye girmekten çok önemli olan yarışın sloganaydı ve herkes şehitler için koştu...

    Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu düne damgasını vurdu. Tam 30 bin kişi 38.'si gerçekleştirilen bu dev organizasyonda yer alırken, 4 kategoride yapılan yarışlarda müthiş bir mücadele yaşandı. Organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maraton; Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 09.00'da verdiği startla başladı.

    KENYALILAR DAMGA VURDU
    Şehitlerin anısına saygı amacıyla start noktalarında tabanca kullanılmazken, 28 Türk atletin mücadele ettiği maratonda zirveye çıkanlar yabancılar oldu. Erkeklerde Kenya asıllı Azeri atlet Evans Kiplagat 2.13.30'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio 2.28.25 ile ilk sırayı aldı.

    DEEGAN'DAN MESAJ
    Organizasyona katılan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, yarışın ardından şu sözleri sarfetti: "Türkiye'nin demokratik kurumlarına ve demokrasisine karşı yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. 'nu dünyanın en büyük 7 maratonundan biri yapmayı hedefliyoruz."

    TÜM DÜNYA BİRLİĞİMİZİ GÖRDÜ
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dev organizasyonun ardından çok önemli açıklamalar yaptı. "Tüm dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi haykırıyoruz" diyen Bakan Kılıç, "Bunun en büyük göstergesi buradaki birliktelik. İnşallah gelecek yürüyüşümüz, milletin yürüyüşü devam edecek.15 Temmuz'un üzerinden geçen çok kısa bir süre sonra yine Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelip, birlikteliğimizi gösterdik" dedi.

    BU KOŞU DEVAM EDECEK
    Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi halkımıza yapmış olduğu çağrıya cevap veren milletimiz; o günden beri devletine, milletine birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkıyor. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin çalışmalarıyla bu koşu devam edecek"
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onbinler şehitler için koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle