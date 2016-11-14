Hukuk tanımıyorlar
TSYD seçimine bir gün kala ‘Oy versinler’ diye, usulsüz olarak toplu üye alımı yapan TSYD Başkanı Tongsir için Naci Arkan, “İstanbul Şube’nin onayı olmadan önüne geleni üye yaptılar. Bu hukuksuzluğa ‘dur’ denmeli” dedi
BASIN KARTI ŞARTI YOK
Arkan şunları söyledi: "Yeni değiştirilen tüzük ile, basın kartı şartı kaldırıldı. Buna hiç itirazımız yok. Ama üyelik için bazı kriterler ne yazık ki hiç dikkate alınmadan ve basın dışındaki bazı kişilerin üye yapıldığını duyuyoruz. Ayrıca üyelikler, tüzükte belirtildiği gibi şubeler ve temsilcilikler üzerinden geçerek yapılır. Ama genel merkez, bilhassa İstanbul Şube'yi hiçe sayarak, 24 Ekim'de tüm listelerin şubelere teslim edilmesi gerekirken, düne kadar üye kaydına devam ederek, hukuksuzluğa imza atmıştır."
ZİHNİYET ÇOK YANLIŞ
ARKAN göreve neden talip olduklarını da şu satırlarla özetledi: "Eşinin iki büyük kazaya karışmış arabasını derneğe satan, olay ortaya çıktığında "Pardon" diyerek işi düzelttiğini zanneden bir zihniyet var. 53 yıllık logomuzu "çalınma" diyerek beğenmeyen, onun yerine sağdan soldan toplama bir logoyu devrimcilik olarak niteleyen ama o logoda Türk Bayrağını kaldıran bir zihniyete "yanlışsınız" demek ve de eski logomuzu geri getirmek için biz göreve talip olduk..."
VİCDANSIZLIK BİTMELİ
"53 yıllık tarihinde, hiçbir yönetici dernekte maaşlı çalışmazken, son dönemde genel sekretere maaş bağlanması yetmiyormuş gibi, eşine de avukatlık ücreti ödenmesine dur demek için göreve hazırız" diyen Arkan sözlerini şöyle tamamladı: "15 Temmuz gecesi tankların önüne bedenlerini siper eden milliyetçi insanlarla alay edercesine "Bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar" diyenlerin vicdansızlıklarına son vermek için göreve hazırız. Sahalarda darp edilen, kulüp başkanları tarafından aşağılanan üyelerimize sahip çıkmaktansa, sessizliği tercih edip "görmedim, duymadım, bilmiyorum" üçgenine sığınan anlayışa "yanlışsınız" demek için aday oldum..."
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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