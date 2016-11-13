 Usulsüz üye alımında skandal büyüyor! – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Usulsüz üye alımında skandal büyüyor!

    Usulsüz üye alımında skandal büyüyor!

    Olağanüstü Genel Kurulu'na sayılı günler kala patlak veren usulsüz üye skandalı git gide büyüyor.

    İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın gelen şikayetler üzerine İstanbul Valiliği'ne önemli bir yazı yazdığı ortaya çıktı. 1 Kasım 2016 tarihli ve Yılmaz Doruk (Bakan adına Dernekler Dairesi Başkanı) imzasıyla gönderilen dilekçede valiliğe söz konusu usulsüz üye alımıyla ilgili iddiaların değerlendirilmesi, hem şikayetçi olan tarafa hem de bakanlığa bilgi verilmesi istendi. Söz konusu yazıda, "27.10.2016 tarih ve 95 sayılı dilekçede ilinizde faaliyet gösterdiği belirtilen 'Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği' hakkında çeşitli iddialar bulunmaktadır. Söz konusu dilekçenin valiliğinizce (İstanbul) incelenmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim" ifadeleri dikkat çekti. yönetiminin iddialara göre son 15 günde yaklaşık 300-350 kişiyi üye yaparak seçimlerde oy kullandırmayı planladığı bildirildi. Başkan adayı Naci Arkan konuyla ilgili olarak, "İstanbul Şubesi by-pass yapılarak, kimsenin kimseyi bilmeden ciddi bir üye alımı var. Son 15 günde bu rakam 300'ü aştı. Bu kişiler 15 Kasım'da oy kullanmaları halinde suça iştirak etmiş olacaklardır. Hem savcılığına hem İçişleri Bakanlığı'na hem de İstanbul Valiliği'ne başvurduk, gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

    TONGSİR'E SUÇ DUYURUSU
    Ankara'da yaşayan iki sporsever, twitter paylaşımlarında "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu. Önder Gökçekaya ve Serdar Gümüşçivi isimli iki sporsever, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri suç duyurusu dilekçesinde, TSYD Başkanı Tongsir'in twitter hesabından çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımları delil olarak sundu. Tongsir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tankların önüne geçen vatandaşları küçük düşürdüğünü belirten Gökçekaya, "Tongsir 'Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir 'paylaşımıyla yüce Türk milletine hakaret etmiş ve aşağılamıştır" dedi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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