Usulsüz üye alımında skandal büyüyor!
Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'na sayılı günler kala patlak veren usulsüz üye skandalı git gide büyüyor.
TONGSİR'E SUÇ DUYURUSU
Ankara'da yaşayan iki sporsever, twitter paylaşımlarında "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu. Önder Gökçekaya ve Serdar Gümüşçivi isimli iki sporsever, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri suç duyurusu dilekçesinde, TSYD Başkanı Tongsir'in twitter hesabından çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımları delil olarak sundu. Tongsir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tankların önüne geçen vatandaşları küçük düşürdüğünü belirten Gökçekaya, "Tongsir 'Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir 'paylaşımıyla yüce Türk milletine hakaret etmiş ve aşağılamıştır" dedi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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