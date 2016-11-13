''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
O tartışmanın ardından Enes Kanter hakkındaki yorumlarının haklı çıktığının altını çizen Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Enes Kanter'in bundan iki sene önce benimle bir tartışması oldu. Ben kendisi için 'Kafası çalışmıyor' şeklinde bir ithamda bulunmuştum. Beni haklı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Bulunduğu durumda kimse olmak istemez. Vatan haini durumundasınız. Ülkeden tamamen kopmuş bir durumdasınız. Allah kimseye böyle bir evlat vermesin diyorum."
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:02
- ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''
Toplam 1
Yorum
alper amin
- Prim ne kadar olacak?
Toplam 5
Yorum
ZaZa Prim ney ya. ALLAH aşkına,,,,tamam diyelim prim var,, kaybedilen ve berabere biten maçlardan, bu defa yönetim futbolculardan para kessin dimi,,, eee kazanılan maç olursa ,,kaybettiğin veya berabere kaldığın Zaman'da yönetim para kessin,, o Zaman bak bakalım ayak topuna. Kafa ile gırerler,, Şenol hocanın. Bır lafı var ,diyorki,, eskiden açlar oynardı parası olan izlerdi,, şimdi ise,, parası olan oynuyor aç olan izliyor,,
- Eric Gerets üzdü
Toplam 4
Yorum
Sefere Allah şifa versin.
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