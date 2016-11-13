 ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin'' – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''

    ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''

    , 'de oynayan 'cü ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, 'cü hain 'e verdi veriştirdi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter ile iki sene önce sert bir tartışma yaşadıklarını söyledi.

    O tartışmanın ardından Enes Kanter hakkındaki yorumlarının haklı çıktığının altını çizen Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Enes Kanter'in bundan iki sene önce benimle bir tartışması oldu. Ben kendisi için 'Kafası çalışmıyor' şeklinde bir ithamda bulunmuştum. Beni haklı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Bulunduğu durumda kimse olmak istemez. Vatan haini durumundasınız. Ülkeden tamamen kopmuş bir durumdasınız. Allah kimseye böyle bir evlat vermesin diyorum."
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:02
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