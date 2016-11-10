 Üniversitede liderlik(!) dersi verecek – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Üniversitede liderlik(!) dersi verecek

    Üniversitede liderlik(!) dersi verecek

    ’cü Hakan öğrencilerin beynini yıkayacak!

    'de 'daki hain darbe girişiminden sorumlu Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yakınlığıyla bilinen 'nin, FETÖ'cü 'ü bir etkinlik için davet ettiği ortaya çıktı. FETÖ'cü Şükür'ün üniversitenin futbol takımına futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri vereceği öğrenildi. Üniversitenin rektörü Recayi 'Reg' Peçen ise @NAU_President isimli hesabından karşıtı iletiler paylaşmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ailesiyle beraber ABD'ye kaçmıştı. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve 'da müteahhitlik yapan babası tutuklanıp, cezaevine konmuştu.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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