 ''Örnek lider'' – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Örnek lider''

    ''Örnek lider''

    TBF Başkanı, “O soğukkanlılık, o olaya hakim olma hissiyatı herkes tarafından görülmüştür. Cumhurbaşkanımız dışında bu süreci başka nasıl atlatırdık düşünmek bile istemiyorum” dedi.

    'nun (TBF) yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün 'daki hain darbe girişiminde ve sonrasında ortaya koyduğu liderliğin herkese örnek olduğunu belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Türkoğlu, ülke olarak çok şanslı olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte göstermiş olduğu liderlik gerçekten örnek gösterilecek bir durumdu diyebiliriz. O soğukkanlılık, o olaya hakim olma hissiyatı herkes tarafından görülmüştür. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında bu süreci başka türlü nasıl atlatırdık inanın düşünmek bile istemiyorum" dedi.

    'KENDİMİ ŞANSLI SAYIYORUM'
    Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la projelerde aynı ortamda bulunma fırsatının kendisi için önemine de değinerek, "Hala başdanışmanlık görevimi gururla sürdürüyorum. Bazen istediğiniz kelimeleri bulamıyorsunuz. Kendimi şanslı hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla birçok projede aynı ortamda bulunma fırsatı buldum. Aileme bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendimizi spor camiası olarak şanslı hissetmemiz gerekiyor" diye konuştu.

    HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR'
    , 'ın spora olan desteğini şöyle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın futbol geçmişi var. Ancak bütün spor branşlarının başarılı olmasını isteyen biridir. Bütün organizasyonlarda her türlü desteği veriyor."

    'YAPILACAK BİR SÜRÜ İŞ VAR'
    TBF Başkanı, yoğun gündem içinde işlerini kolaylaştıran tarafların da olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Türkoğlu, "Kızlarda ve erkeklerde organizasyonlarımız bulunuyor. Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi ülkeyiz. Yapılacak bir sürü iş var" dedi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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