''Örnek lider''
TBF Başkanı, “O soğukkanlılık, o olaya hakim olma hissiyatı herkes tarafından görülmüştür. Cumhurbaşkanımız dışında bu süreci başka nasıl atlatırdık düşünmek bile istemiyorum” dedi.
'KENDİMİ ŞANSLI SAYIYORUM'
Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la projelerde aynı ortamda bulunma fırsatının kendisi için önemine de değinerek, "Hala başdanışmanlık görevimi gururla sürdürüyorum. Bazen istediğiniz kelimeleri bulamıyorsunuz. Kendimi şanslı hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla birçok projede aynı ortamda bulunma fırsatı buldum. Aileme bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendimizi spor camiası olarak şanslı hissetmemiz gerekiyor" diye konuştu.
HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR'
Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan desteğini şöyle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın futbol geçmişi var. Ancak bütün spor branşlarının başarılı olmasını isteyen biridir. Bütün organizasyonlarda her türlü desteği veriyor."
'YAPILACAK BİR SÜRÜ İŞ VAR'
TBF Başkanı, yoğun gündem içinde işlerini kolaylaştıran tarafların da olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Türkoğlu, "Kızlarda ve erkeklerde organizasyonlarımız bulunuyor. Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi ülkeyiz. Yapılacak bir sürü iş var" dedi.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
''Örnek lider'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.